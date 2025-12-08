Luzes de Natal são acesas e unem famílias em Tartarugalzinho

Evento transformou a Praça Saturnino em ponto de encontro e destacou avanços alcançados ao longo do ano.

Da REDAÇÃO

Luzes, cores e a movimentação intensa de moradores marcaram a abertura do período natalino em Tartarugalzinho, onde o acendimento da decoração especial na Praça Saturnino reuniu famílias, crianças e visitantes na noite deste domingo. O evento inaugurou oficialmente a programação de fim de ano do município e transformou o espaço público em um dos principais pontos de encontro da população.

A celebração, organizada pela gestão municipal, também serviu como momento para destacar avanços alcançados ao longo do ano em áreas consideradas essenciais para o desenvolvimento local. Entre eles, a ampliação das ações de infraestrutura urbana, o fortalecimento dos programas sociais, a criação de novas frentes de qualificação profissional voltadas aos jovens e o avanço de iniciativas estruturantes na educação, como a implantação do Instituto Federal do Amapá (IFAP).

A reação mais entusiasmada veio das crianças, que correram pela praça para observar de perto as figuras natalinas, os túneis iluminados e os principais elementos da decoração, que já se consolidaram como tradição nas celebrações de fim de ano do município.

Durante a cerimônia, a deputada estadual e primeira-dama, Liliane Abreu, ressaltou o simbolismo das luzes e o envolvimento da comunidade no progresso da cidade.

“As luzes refletem o esforço coletivo que move a cidade. As conquistas deste ano são resultado da união dos moradores, servidores, comerciantes e de todos que contribuem com Tartarugalzinho. Que essa iluminação renove a esperança e mantenha viva essa vontade de seguir construindo juntos”, afirmou.