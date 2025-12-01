Macapá ganha voo direto para o Rio após redução de ICMS e estimulo do Petróleo

A nova rota foi viabilizada por meio de uma política de incentivo fiscal do Governo do Amapá, que reduziu o importo sobre o querosene de aviação de 18% para 3%.

Por RODRIGO DIAS

O Aeroporto Internacional de Macapá recebeu, nesta segunda-feira (1º/12), o pouso inaugural da nova rota regular da GOL Linhas Aéreas, que conecta a capital amapaense ao Rio de Janeiro, com breve escala em Belém (PA).

A iniciativa é considerada estratégica para o desenvolvimento econômico do Amapá, sobretudo para atender às demandas do setor de óleo e gás, além de impulsionar o turismo, a geração de empregos e o setor de serviços.

A nova rota foi viabilizada por meio de uma política de incentivo fiscal do Governo do Amapá, que reduziu a alíquota do ICMS sobre o querosene de aviação (QAV) para a GOL, de 18% para 3%.

A ligação aérea entre o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (RIOgaleão) e o Aeroporto de Macapá terá voos diários:

Ida (G3 1158): decola do RIOgaleão às 8h30, faz escala em Belém e pousa em Macapá às 13h45.

Volta (G3 1159): parte de Macapá às 15h10, faz escala em Belém e chega ao Rio de Janeiro às 20h45.

A resposta do público e do mercado à nova conexão foi imediata. Segundo o governador Clécio Luís, o voo inaugural chegou com 186 passageiros e a rota já está com lotação completa até o fim de dezembro.

A estreia coincidiu com o evento “Welcome To Amapá – A nova fronteira do Petróleo”, realizado no próprio aeroporto. A programação incluiu um diálogo estratégico sobre os desafios e oportunidades da exploração de petróleo na Margem Equatorial, reunindo autoridades, representantes do setor produtivo, instituições de pesquisa, empresas de petróleo e gás, empreendedores e estudantes.

O governador destacou a importância da nova ligação aérea para o fortalecimento do ambiente de negócios no estado.

“Nós vamos ter sete voos a mais por semana com esse novo voo da GOL”, afirmou.

Ele acrescentou que o voo inaugural trouxe cerca de 30 empresários, acompanhados de gestores da Agência Amapá, que vieram prospectar investimentos.

“Tudo que a gente está fazendo, essa movimentação, é para gerar emprego, para gerar renda, para atrair empresas e investidores para o Amapá – e isso está acontecendo com muita frequência”, reforçou.

Os empresários seguirão para o evento Oiapoque Energy, que discutirá a produção de petróleo no extremo norte do estado.

Clécio também ressaltou o bom momento da economia local, lembrando que o Amapá é, atualmente, o estado que mais gera empregos no Brasil. Nos últimos dois anos e dez meses, foram criados quase 24 mil novos postos de trabalho, o equivalente a um crescimento de cerca de 28%.

Ele citou ainda o sucesso da rota direta diária entre Macapá e Guarulhos (SP), inaugurada no ano passado, que “vive lotada” e tem atraído empresários, movimentando hotéis e restaurantes da capital. As novas conexões aéreas, somadas ao incentivo a investimentos externos – como os recentes encontros com empresários dos Emirados Árabes Unidos e da China – reforçam o foco do governo em expandir a economia e o desenvolvimento do Amapá.