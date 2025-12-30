Marido teve ajuda da esposa para estuprar e engravidar cunhada deficiente mental, diz PM

Acusado foi preso no bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Um homem de 20 anos foi preso na noite desta segunda-feira (29) no bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá, suspeito de estupro de vulnerável contra a própria cunhada, uma adolescente de 16 anos. A vítima, que possui diagnóstico de retardo mental, estaria grávida do agressor.

De acordo com informações do Capitão Adriano Almeida, do 2º BPM, a equipe do sargento Harland foi acionada via CIODES por volta das 20h para atender a ocorrência. No local, o irmão da vítima relatou que os abusos vinham ocorrendo há cerca de três meses, desde que o suspeito passou a morar na residência da família.

O infrator mantém uma união estável com a irmã mais velha da vítima. Segundo os relatos, a adolescente só revelou os abusos ao pai e ao irmão recentemente, alegando que permanecia em silêncio devido a constantes ameaças de morte feitas pelo suspeito.

Na tarde de ontem (29), a família registrou o Boletim de Ocorrência. A menor foi encaminhada para exame de corpo de delito, onde a perícia confirmou que a adolescente está grávida.

O suspeito, que estava desaparecido durante o dia, retornou à residência à noite. Ao avistar a viatura da Polícia Militar, ele tentou fugir, mas foi interceptado e capturado pelos policiais.

Participação da irmã

Em um desdobramento chocante, a irmã da vítima e companheira do agressor confessou à polícia que tinha conhecimento dos fatos. Ela afirmou que não apenas presenciava os atos, como também participava das relações sexuais com o companheiro e a irmã menor. Ela confirmou que a última conjunção carnal ocorreu na noite de domingo (28).

Diante das evidências e dos depoimentos, o homem foi conduzido à Delegacia da Mulher, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis. A Polícia Civil deve investigar agora a extensão da responsabilidade da irmã da vítima no crime.