Menino autista cria bateria de lata e madeira para realizar sonho de tocar na igreja

SONHO E CRIATIVIDADE

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

O sonho de ser baterista supera barreiras para um garoto autista do bairro Brasil Novo, em Macapá. Sem condições de ter um instrumento de verdade, o menino usou criatividade e paixão pela música para construir uma bateria improvisada com tijolos, pedaços de madeira, latas de tinta vazias, cabos de vassoura e tampas de panela e de balde de manteiga.

A história, que comoveu usuários nas redes sociais, chegou ao conhecimento do professor, compositor e artista amapaense Zé Miguel, morador do mesmo bairro. O menino, Alexandre Henrique, de 8 anos, é enteado de um trabalhador que presta serviços na casa do artista.

Segundo Zé Miguel, o padrasto de Alexandre sempre mencionava o foco impressionante do garoto na bateria. A confirmação veio durante uma visita à casa da família.

“Um dia eu fui deixar o pedreiro na casa deles e, quando cheguei, ouvi o barulho. O padrasto dele disse: ‘Ele está na bateria dele lá atrás’. Era uma casa humilde. Ele estava lá, tocando na bateriazinha feita de latas. Foi aí que eu fiz o vídeo”, relatou o artista.

O músico conta que ficou imediatamente “encantado com esse menino”, testemunhando não apenas a simplicidade do lar, mas a engenhosidade e a força do sonho refletidos nos ritmos criados pelo pequeno baterista.

No vídeo, o garoto revela seu desejo: “Ser baterista, tocar numa igreja”.

Comovido pela cena, Zé Miguel decidiu impulsionar o sonho de Alexandre. Ele lançou uma campanha em suas redes sociais para arrecadar o valor necessário para comprar uma bateria de qualidade.

A escolha do instrumento é estratégica: em vez de um modelo infantil, que teria durabilidade reduzida, a meta de R$ 2.200 busca garantir um instrumento profissional que permita estudo e evolução técnica.

“Eu poderia comprar uma bateria infantil, mais barata, mas duraria pouco. A ideia é dar a ele um instrumento de verdade, com qualidade, para que ele possa estudar e evoluir”, explica o artista.

Além do instrumento, a iniciativa prevê oferecer ao menino a oportunidade de fazer um curso para aprender as técnicas corretas da bateria.

O músico planeja fazer uma entrega surpresa, transformando o momento em um “lindo presente de Natal”.

“Quero fazer um momento bonito, levar a bateria e o nome de todas as pessoas que ajudaram. Não é algo que o Zé Miguel está fazendo, é um movimento de solidariedade coletiva”, destaca.

Ele pretende contar com músicos parceiros para oferecerem as primeiras orientações técnicas ao garoto, dando início à sua jornada musical.

“Imagina o presente de Natal que vai ser isso, né? Queria que todas as crianças carentes tivessem oportunidades assim. Não podemos ajudar todas, mas podemos ajudar uma — e quem sabe inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo”, conclui Zé Miguel.

Como ajudar

Interessados em contribuir para realizar o sonho do menino baterista podem entrar em contato diretamente com Zé Miguel:

Telefone/WhatsApp: (96) 99111-2900

PIX: 96991112900