Mercúrio e ouro são apreendidos e balsas de mineração clandestina são destruídas

Ação policial ocorreu no Rio Vila Nova, em densa floresta no município de Porto Grande.

Da REDAÇÃO

Mercúrio, ouro e equipamentos usados na extração ilegal foram apreendidos, e duas balsas de garimpo clandestino acabaram destruídas durante uma ação de fiscalização no leito do Rio Vila Nova, em uma área de floresta densa no município de Porto Grande. A operação também revelou um cenário de grave degradação ambiental provocado pela atividade clandestina.

A ação foi conduzida na última sexta-feira (5) por equipes da Delegacia de Combate aos Crimes Contra o Meio Ambiente (DEMA), da Polícia Civil do Amapá, com apoio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), no âmbito da Operação Protetor do Bioma. No local, os agentes flagraram duas balsas em plena atividade de extração ilegal de ouro.

Segundo os investigadores, o garimpo clandestino já alterava significativamente o curso natural do Rio Vila Nova, com assoreamento acentuado, formação de bancos de areia e impactos diretos sobre a fauna aquática. A prática também colocava em risco a subsistência das comunidades ribeirinhas que dependem do rio.

Durante a aproximação das equipes, ocupantes de uma das balsas tentaram afundar motores no fundo do rio para evitar a apreensão, mas parte da ação foi frustrada. Ao todo, foram recolhidos cerca de 20 gramas de ouro extraído ilegalmente e uma quantidade de mercúrio, substância tóxica com potencial de contaminação ambiental.

A SEMA lavrou autos de infração e realizou a inutilização dos equipamentos e a destruição das balsas flutuantes. Três indivíduos foram identificados no local e deverão responder pelo crime de usurpação de bens da União.

A operação foi coordenada pelo delegado Wellington Ferraz, titular da DEMA, que destacou a importância da atuação integrada.

“O combate ao garimpo ilegal é fundamental para proteger nossos rios e comunidades. A Polícia Civil reafirma seu compromisso em atuar firmemente contra crimes que atentam contra o meio ambiente e o patrimônio da União”, afirmou.