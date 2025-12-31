Migrantes clandestinos são flagrados em embarcação estrangeira no Amapá

O grupo foi encontrado escondido no interior do navio e desembarcou em território nacional após autorização das autoridades competentes.

Sete migrantes em situação de clandestinidade foram flagrados a bordo de uma embarcação estrangeira que navegava pela costa do Amapá, em um caso que mobilizou autoridades brasileiras e acendeu o alerta para a rota marítima internacional utilizada para entrada irregular no país. O grupo foi encontrado escondido no interior do navio e desembarcou em território nacional após autorização das autoridades competentes.

A ocorrência foi comunicada pelo comandante de uma embarcação de bandeira maltesa, procedente de Lagos, na Nigéria, que tinha como destino o porto de Itacoatiara, no Amazonas, onde realizaria operações de carregamento de grãos. Diante da informação sobre a presença de pessoas não autorizadas a bordo, foi solicitado o aval para o desembarque, condicionado, inicialmente, à verificação das condições de saúde dos indivíduos.

Após o desembarque, os sete migrantes foram identificados e encaminhados para procedimentos formais de apuração. Eles foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Migração, onde prestaram declarações para esclarecer as circunstâncias da entrada irregular no navio, os motivos da saída do país de origem e o destino pretendido dentro do Brasil.

De acordo com informações preliminares, os migrantes teriam ingressado clandestinamente na embarcação por meio da pá do leme, local de difícil acesso e alto risco, onde permaneceram ocultos durante grande parte da travessia até serem descobertos pela tripulação. Todos são do sexo masculino, com idades estimadas entre 20 e 40 anos.

Em depoimento, os migrantes relataram que pretendiam seguir viagem para os estados do Rio de Janeiro ou São Paulo, em busca de melhores condições de vida. As autoridades não divulgaram, até o momento, as nacionalidades específicas dos envolvidos.

As medidas legais cabíveis seguem em andamento, em conformidade com a legislação migratória brasileira e os tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. O caso permanece sob análise, enquanto são adotados os procedimentos administrativos e humanitários previstos para situações de migração irregular.