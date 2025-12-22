Miss Amapá celebra título com 3 filhas no palco

Representante de Laranjal do Jari vence concurso estadual, leva prêmio de R$ 30 mil e reforça discurso sobre maternidade, propósito e impacto social

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

A noite de domingo (21), no Teatro Municipal Fernando Canto, marcou um capítulo histórico para os concursos de beleza no estado. Nataly Uchôa, representante de Laranjal do Jari, foi coroada Miss Amapá 2026, superando candidatas de outros oito municípios. Além da faixa e da coroa, a vencedora levou para casa um prêmio de R$ 30 mil e o direito de representar o Amapá no Miss Brasil, que ocorrerá no Paraná.

Para quem assistia, o momento mais emblemático não foi a entrega da faixa, e sim o que veio logo depois: Nataly celebrou a conquista ao lado de suas três filhas no palco. A imagem sintetiza a nova era dos concursos de beleza, em que a trajetória pessoal e a maternidade não são obstáculos, mas combustíveis para o sucesso.

Nataly não é uma estreante. Ela já havia ostentado o título em 2013, mas garante que a mulher que subiu ao palco desta vez é profundamente diferente. Entre o primeiro título e o atual, houve um intervalo de amadurecimento, o desafio de empreender e o início dos estudos em Psicologia.

“Hoje eu vejo um propósito muito maior. Eu entendo que uma Miss se comunica, influencia e atua como uma ‘política da paz’. Ela precisa entender as dores do próximo, principalmente das mulheres”, afirmou Nataly.

Para a nova Miss, o estereótipo da “mulher bonita, porém vazia” ficou no passado. Ela defende que a preparação exige mente forte, valores sólidos e um profundo conhecimento cultural para representar o estado com dignidade.

Apesar de um incidente isolado de confusão envolvendo familiares de outra candidata ao final do evento, o brilho da vitória de Nataly permaneceu focado em sua mensagem de união. Em seu discurso de posse, ela fez questão de dividir a coroa com as colegas de confinamento.

“Essa história não é só minha, é nossa. Me comprometo a elevar o nome do nosso estado a nível nacional. Esse é o meu propósito e espero que todos estejam ao meu lado”, declarou, emocionada.

Agora, o foco total volta-se para o Miss Brasil, previsto para o período entre abril e maio. Nataly Uchôa chega à etapa nacional não apenas como uma representante da beleza nortista, mas como um símbolo de que é possível se reinventar, perseguir sonhos em diferentes fases da vida e transformar uma plataforma de visibilidade em uma ferramenta de impacto social.