Mobilização política do Amapá barra aumento da tarifa de luz

Reajuste que poderia elevar a conta de luz em dois dígitos é retirado da pauta após mobilização política e pedido de vista. Foto: Aneel

Da REDAÇÃO

O aumento da tarifa de energia previsto para 2025 no Amapá foi suspenso pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), durante sua 2ª Reunião Pública Extraordinária da Diretoria este ano, em Brasília, na manhã desta quinta-feira (18), depois de forte mobilização política e técnica contrária ao reajuste proposto.

De acordo com dados repassados na reunião pela área técnica da agência, o valor inicial de reajuste tarifário para o estado estava previsto para 33,6%, a pedido da concessionária do serviço, a CEA Equatorial. Após medidas de mitigação excepcionais, com o objetivo de amortecer o impacto do aumento, o valor total caiu para 24,13% depois para 16,7% e hoje apresentada uma proposta de reajuste de 14,5%. Porém, o pedido de vista feito durante a discussão retirou da pauta o tema. Com isso, o debate entorno da reajuste tarifário ficará para 2026, sem data definida.

Nas redes socais, o governador do Amapá, Clécio Luís (SDD), comemorou a decisão após ter ido a Brasília esta semana questionar uma nova tentativa de aumento depois que uma articulação do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (UB) e o senador Randolfe Rodrigues (PT) conseguiu retirar da pauta na semana passada o reajuste no Amapá.

“A gora com esse pedido de vistas, é o tempo que a gente precisa de 20 dias para refazer o cálculo que aliás já refizemos pra mostrar que nós temos direito a esse abatimento, vamos mostrar que o povo do Amapá não vai pagar esse reajuste que é injusto e não cabe no bolso do amapaense. Já baixou de 34 pra 24, de 24 pra 16, de 16 pra 14 [percentual] mas nós queremos reajuste zero porque isso está previsto na medida provisória trabalhada pelo Davi e pelo Randolfe”, disse o governador.

O presidente do Congresso, Senado Davi Alcolumbre também comentou a decisão da Aneel.

“Essa é uma vitória em defesa do povo do Amapá, que não pode pagar uma conta de energia injusta, fora da realidade da nossa gente. O Amapá produz energia e não pode continuar pagando uma das tarifas mais caras do país. Isso não é justo. Seguirei vigilante e firme. Sem recuo. Sempre defendendo os amapaenses” disse Davi.

O senador Randolfe Rodrigues também comemorou a decisão e destacou que o adiamento ocorreu após a mobilização conjunta das autoridades contra o aumento.

“Mais uma vez, a nossa união garante vitória para o povo do Amapá. Seguiremos firmes até garantir que o reajuste seja zero. Nossa população merece esse alívio!”, comentou o senador.

O coordenador da bancada federal do estado, deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT), participou presencialmente da reunião da ANEEL na capital federal. O parlamentar fez sustentação oral da suspensão do reajuste e defendeu novas audiências com a participação da sociedade.

“Uma vitória parcial pro povo do Amapá. É importante lembrar que nós aprovamos e aqui foi reconhecido a medida provisória que cria a lei de modicidade tarifária que é exatamente para que estados como o Acre, o Amapá e Roraima tenham os impactos diminuídos da transmissão desse aumento de tarifa para o consumidor. Foi aprovado pelo Congresso Nacional, solicitamos a relatora para que pudesse levar em consideração que tem uma consulta pública que vai se abrir sobre esses impactos tarifários. Essa luta continua, temos uma vitória parcial fruto dessa articulação da bancada federal, do senador Davi, senador Randofle e do governador Clécio”, destacou o deputado.