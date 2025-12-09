Morre aos 72 anos o ex-presidente da FAF, Orlando Santana

Ex-dirigente comandou ainda Trem, Independente e Amapá Clube

Por JONHWENE SILVA

O futebol amapaense perdeu, nesta segunda-feira (9), um de seus nomes mais representativos. Orlando Santana, ex-presidente da Federação Amapaense de Futebol (FAF) e um dos principais articuladores do desenvolvimento da modalidade no estado, morreu aos 72 anos.

Figura histórica do esporte local, Orlando Santana teve papel decisivo na implantação do futebol profissional no Amapá, em 1991, ao lado de João Gouveia de Paula. Sua trajetória no meio esportivo, porém, começou bem antes, marcada por passagens por alguns dos clubes mais tradicionais do estado.

No Trem Desportivo Clube, conquistou o Campeonato Amapaense de 1984, sob o comando do técnico Benedito Silva, o Maranhão. No ano seguinte, assumiu o Independente Esporte Clube. Já em 1986, transferiu-se para o Amapá Clube, onde foi protagonista de uma das fases mais vitoriosas da agremiação, garantindo três títulos estaduais consecutivos.

O velório de Orlando Santana ocorre na Capela Funerária Santa Maria, localizada na Rua Hamilton Silva, nº 1298, no Centro de Macapá, a partir das 10h desta segunda-feira (9). O sepultamento está marcado para amanhã (10), às 10h.