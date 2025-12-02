Motorista de app é preso acusado de estupro e série de crimes sexuais em Santana

Ele teria oferecido dinheiro a uma adolescente para manter relações sexuais e, em outra oportunidade, teria mostrado uma arma de fogo para intimidar uma passageira.

Um motorista de aplicativo, de 27 anos, foi preso preventivamente em Santana após ser identificado como autor de um estupro e de outras práticas de crimes sexuais contra passageiras. O nome do investigado não foi divulgado pelas autoridades. A detenção ocorreu depois que a investigação reuniu elementos que comprovaram que os crimes ocorriam sequencialmente.

O caso que levou ao pedido de prisão aconteceu quando a vítima pegou uma corrida com o suspeito durante a tarde e, horas depois, já à noite, aceitou uma carona acreditando ser o mesmo motorista do aplicativo. Segundo o relato, ele a levou para um ramal ermo no bairro Elesbão, onde cometeu o estupro.

A partir da denúncia, a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher de Santana iniciou as diligências e utilizou quebra de dados, análise de câmeras de segurança, rastreamento do veículo e confronto dos elementos com as informações prestadas pela vítima.

Durante a checagem do histórico do suspeito no sistema policial, surgiram outros registros de 2025 envolvendo corridas feitas pelo aplicativo 99. Em dois deles, o mesmo homem teria oferecido dinheiro a uma adolescente para manter relações sexuais e, em outro, mostrado uma arma de fogo para intimidar uma passageira.

Diante dos indícios e da repetição dos crimes, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva, que foi decretada pelo Judiciário. O homem foi localizado em via pública e detido. Durante a abordagem, agentes também encontraram um simulacro de arma de fogo dentro do carro – objeto compatível com o descrito por uma das vítimas.

Ao ser interrogado, o suspeito negou o estupro e afirmou que a vítima teria “dado em cima dele”. Após a prisão, ele passou por audiência de custódia, teve a detenção homologada e foi encaminhado ao Iapen.

A delegada responsável destacou que a atuação da Polícia Civil no enfrentamento à violência contra a mulher segue firme, tanto na prevenção quanto na repressão, e reforçou que denúncias podem ser feitas pelos canais 180, 190, 100 ou em qualquer delegacia, presencialmente ou pela Delegacia Virtual.