VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Mulher é agredida pelo marido após dizer que iria à igreja

20, dezembro, 2025
Fotos: Olho de Boto/SN
Crime ocorreu na residência do casal, em Macapá, na frente do filho de 1 ano e 3 meses; agressor foi conduzido à Delegacia da Mulher
Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Uma mulher foi agredida pelo companheiro na frente do filho de 1 ano e 3 meses após manifestar o desejo de ir à igreja. A Polícia Militar foi acionada e prendeu Thierry Carvalho Sena, de 23 anos, por violência doméstica contra a mulher.

O ataque ocorreu na noite desta sexta-feira (19), na residência do casal, às margens da Rodovia Norte–Sul, em Macapá.

A vítima contou aos policiais que foi agredida com socos no rosto e atingida por uma cadeira arremessada pelo agressor. Durante o ataque, o filho do casal entrou em pânico e começou a chorar de forma ininterrupta.

Esposa chora na delegacia.: marido também arremessou uma cadeira contra a vítima. Fotos: Olho de Boto/SN

Thierry foi preso pela PM

De acordo com a polícia, após conseguir se desvencilhar do agressor, a mulher correu para fora da casa e pediu ajuda a vizinhos, momento em que a PM foi chamada.

O acusado estava dentro da residência quando foi preso em flagrante e conduzido por militares do 2º Batalhão à Delegacia Especializada de Assistência à Mulher.

Seles Nafes
Compartilhamentos
Tags :
Insira suas palavras de pesquisa e pressione Enter.

Todos os direitos reservados. Desenvolvido por André Melo

error: Conteúdo Protegido!!