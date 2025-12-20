Mulher é agredida pelo marido após dizer que iria à igreja

Por OLHO DE BOTO
Uma mulher foi agredida pelo companheiro na frente do filho de 1 ano e 3 meses após manifestar o desejo de ir à igreja. A Polícia Militar foi acionada e prendeu Thierry Carvalho Sena, de 23 anos, por violência doméstica contra a mulher.
O ataque ocorreu na noite desta sexta-feira (19), na residência do casal, às margens da Rodovia Norte–Sul, em Macapá.
A vítima contou aos policiais que foi agredida com socos no rosto e atingida por uma cadeira arremessada pelo agressor. Durante o ataque, o filho do casal entrou em pânico e começou a chorar de forma ininterrupta.
De acordo com a polícia, após conseguir se desvencilhar do agressor, a mulher correu para fora da casa e pediu ajuda a vizinhos, momento em que a PM foi chamada.
O acusado estava dentro da residência quando foi preso em flagrante e conduzido por militares do 2º Batalhão à Delegacia Especializada de Assistência à Mulher.