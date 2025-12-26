Mulher é morta a facadas em casa usada por dependentes químicos

Crime ocorreu em um imóvel abandonado, no bairro do Muca, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Uma mulher foi morta a facadas dentro de uma casa abandonada utilizada por dependentes químicos para o consumo de drogas, em Macapá. A vítima foi identificada como Josiane Rodrigues, de 46 anos, e teve a morte confirmada ainda no local, após ser encontrada sem sinais vitais e com marcas de violência.

De acordo com as primeiras informações levantadas pelas autoridades, Josiane foi atingida por três golpes de faca na região do pescoço, conforme constatado pela perícia criminal.

O imóvel onde o crime ocorreu é conhecido por ser frequentado por usuários de drogas, o que levanta a hipótese de que o homicídio tenha ocorrido durante um conflito entre pessoas que circulavam pelo local.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência após denúncia feita por volta do início da tarde. No endereço, localizado na Avenida dos Tamoios, no bairro do Muca, os policiais encontraram a vítima caída dentro do imóvel abandonado. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada e confirmou o óbito.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) assumiu as investigações. Segundo o delegado Paulo Moraes, as circunstâncias iniciais indicam que o crime pode ter ocorrido durante uma briga entre usuários de drogas.

“As primeiras informações indicam que se trata de uma possível briga entre usuários que acabou resultando nesse homicídio. É um local abandonado, onde há circulação constante de dependentes químicos, e tudo aponta para um conflito ocorrido ali”, afirmou.

Ainda conforme o delegado, familiares relataram que a vítima também era usuária de drogas. A perícia estima que a morte tenha ocorrido entre a noite de Natal e a madrugada seguinte, mas o horário exato só poderá ser confirmado após o exame de necropsia, a ser realizado pelo Instituto Médico Legal (IML). A arma utilizada no crime não foi localizada, apesar das buscas realizadas em terrenos baldios próximos ao imóvel.

Equipes da DHPP seguem em diligências para esclarecer o caso. Imagens de câmeras de segurança da região estão sendo coletadas, assim como depoimentos de possíveis testemunhas que possam ter visto movimentações suspeitas nas proximidades da casa abandonada. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso.