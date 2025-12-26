HOMICÍDIO

Mulher é morta a facadas em casa usada por dependentes químicos

Crime ocorreu em um imóvel abandonado, no bairro do Muca, na zona sul de Macapá.
Uma mulher foi morta a facadas dentro de uma casa abandonada utilizada por dependentes químicos para o consumo de drogas, em Macapá. A vítima foi identificada como Josiane Rodrigues, de 46 anos, e teve a morte confirmada ainda no local, após ser encontrada sem sinais vitais e com marcas de violência.

De acordo com as primeiras informações levantadas pelas autoridades, Josiane foi atingida por três golpes de faca na região do pescoço, conforme constatado pela perícia criminal.

Perícia confirmou 5 facadas no pescoço da vítima. Foto: Olho de Boto

O imóvel onde o crime ocorreu é conhecido por ser frequentado por usuários de drogas, o que levanta a hipótese de que o homicídio tenha ocorrido durante um conflito entre pessoas que circulavam pelo local.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência após denúncia feita por volta do início da tarde. No endereço, localizado na Avenida dos Tamoios, no bairro do Muca, os policiais encontraram a vítima caída dentro do imóvel abandonado. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada e confirmou o óbito.

Caso segue sob investigação da DHPP. Foto: Olho de Boto

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) assumiu as investigações. Segundo o delegado Paulo Moraes, as circunstâncias iniciais indicam que o crime pode ter ocorrido durante uma briga entre usuários de drogas.

“As primeiras informações indicam que se trata de uma possível briga entre usuários que acabou resultando nesse homicídio. É um local abandonado, onde há circulação constante de dependentes químicos, e tudo aponta para um conflito ocorrido ali”, afirmou.

Ainda conforme o delegado, familiares relataram que a vítima também era usuária de drogas. A perícia estima que a morte tenha ocorrido entre a noite de Natal e a madrugada seguinte, mas o horário exato só poderá ser confirmado após o exame de necropsia, a ser realizado pelo Instituto Médico Legal (IML). A arma utilizada no crime não foi localizada, apesar das buscas realizadas em terrenos baldios próximos ao imóvel.

Equipes da DHPP seguem em diligências para esclarecer o caso. Imagens de câmeras de segurança da região estão sendo coletadas, assim como depoimentos de possíveis testemunhas que possam ter visto movimentações suspeitas nas proximidades da casa abandonada. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso.

