Museu indígena vira atração turística na fronteira com a Guiana Francesa

Por SELES NAFES
Em tupi-guarani, Kuahi significa “Olhar para o Futuro“. O nome, que é quase um lema, batiza o local que guarda a cultura de quatro povos indígenas que habitam o Amapá, na fronteira com a Guiana Francesa. O Portal SelesNafes.Com esteve no Museu Kuahi, na cidade de Oiapoque, a 590 km de Macapá. Além do acervo cultural, o local tem biblioteca, auditório, reserva técnica, exposições, loja de arte e até uma maloca multiuso. O santuário da cultura indígena também virou referência para pesquisadores brasileiros e de outros países. Assista.
Seles Nafes