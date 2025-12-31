Nattan, Mangueira e Natanzinho Lima comandam a virada do ano no Amapá

A programação tem início a partir das 18h30, no anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Nattan, a Estação Primeira de Mangueira e Natanzinho Lima lideram a programação que vai marcar a virada do ano no Amapá, transformando a chegada do Ano-Novo em uma grande celebração coletiva, marcada por alegria, emoção e diversidade cultural. O evento acontece no anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá.

A celebração, realizada na noite desta quarta-feira, 31, é promovida pelo Governo do Estado em parceria com instituições apoiadoras e integra uma estratégia de fortalecimento da economia criativa, incentivo ao turismo e projeção do Amapá no circuito dos grandes eventos brasileiros.

Atrações

A programação tem início a partir das 18h30, com uma sequência de atrações que inclui artistas nacionais, regionais e locais, além de DJs e apresentações que se estendem ao longo de toda a noite.

Entre os destaques da noite, o cantor Nattan sobe ao palco com um repertório que domina as plataformas digitais e dialoga diretamente com o público jovem, reunindo sucessos que figuram entre os mais ouvidos do país.

Já na contagem regressiva para o Ano-Novo, a Estação Primeira de Mangueira promete emocionar o público com um espetáculo marcado pelo samba, pela energia do Carnaval e pela apresentação do enredo de 2026, que homenageia o Amapá por meio da história do mestre cirandeiro da Amazônia, Sacaca.

Encerrando a programação principal, Natanzinho Lima garante a animação do público com um repertório popular que dialoga com as tradições musicais do Norte e Nordeste, mantendo o clima de festa nas primeiras horas do novo ano.

Horários

18h30 – Dj Dominatrix, Dj Insane, Dj Patcheco

19h – Mano Roots, Eletron Reggae e Mangarataia Reggae

19h30 – Máfia Nortista, C.R.G.V, Mc Deeh e Yanna Mc

20h as 21h – Hanna Paulino, Marcel Valkant, Geison Castro, Alexandre Veríssimo, Jaderson Pinheiro

21h30 as 23h – Nattan

23h30 as 00h30 – Mangueira

01h – Natanzinho Lima

03h – Rogério e Cia

Além das grandes atrações nacionais, o Maior Réveillon da Amazônia também valoriza os artistas locais, que ocupam o palco ao longo da programação e reforçam a identidade cultural amapaense. DJs e bandas regionais participam da abertura e do encerramento do evento, contribuindo para uma experiência musical diversa e representativa.