Noite sertaneja embala o Réveillon do Amapá com grandes sucessos dos ‘eternos amigos’

Chitãozinho & Xororó arrancaram lágrimas e gritos do começo ao fim.

Por ELDER DE ABREU

Noite de emoção, memória afetiva e clássicos que atravessaram gerações. Assim foi a noite sertaneja do Réveillon do Amapá, que transformou o anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá em um grande coral a céu aberto, embalado por vozes que ajudam a consolidar o sertanejo como o gênero musical mais popular do Brasil.

Em uma programação marcada por nostalgia e romantismo, Chitãozinho & Xororó e Zezé Di Camargo & Luciano conduziram o público por décadas de sucessos, revivendo – ainda que simbolicamente – o espírito do histórico projeto “Amigos”.

Pontualmente às 22h, Chitãozinho & Xororó subiram ao palco e tomaram conta da quarta noite de programação do evento. A dupla apresentou a turnê “ChX | Uma História de Sucesso”, celebrando mais de 50 anos de carreira com um repertório que equilibrou clássicos consagrados e elementos da fase mais recente, influenciada por pop, rock, folk e country.

Desde os primeiros acordes, o público respondeu de forma calorosa, cantando em coro sucessos que marcaram as décadas de 1980, 1990 e os anos 2000.

Canções como Evidências, Sinônimos, Página de Amigos e Fio de Cabelo foram entoadas do início ao fim, reforçando a conexão entre artistas e plateia. Entre uma música e outra, os irmãos interagiram com o público, relembraram histórias da carreira e mantiveram um clima de proximidade que ajudou a transformar o show em um momento de celebração coletiva. A qualidade vocal e musical da dupla foi um dos aspectos mais comentados ao longo da apresentação.

Um dos pontos altos da noite aconteceu quando Zezé Di Camargo subiu ao palco para cantar ao lado de Chitãozinho & Xororó, revivendo a atmosfera do projeto “Amigos”, que marcou época nos anos 1990 e ajudou a consolidar o sertanejo romântico em todo o país. O encontro arrancou aplausos prolongados e emocionou o público, que reconheceu no gesto um tributo à história do gênero.

Entre os fãs presentes estava a redatora Marcela Souza, que cresceu ouvindo as duas duplas e acompanhou a apresentação visivelmente emocionada. Após o show de Chitãozinho & Xororó, ela destacou a força da apresentação e o significado pessoal do momento.

“Simplesmente surreal! A energia deles é incrível, e eu como fã de carteirinha não poderia estar mais feliz de poder presenciar esse momento histórico!”, afirmou. Ao final da segunda apresentação da noite, a emoção foi ainda maior: “Noite que levarei pra toda vida. Eles têm um valor sentimental muito importante pra mim, me emocionei do início ao fim”.

Novos tempos

Zezé Di Camargo & Luciano subiram ao palco já na véspera de 2026. À 0h07 do último dia de 2025, eles entoaram o show “Novos Tempos”, turnê que celebra mais de três décadas de carreira.

Às margens do Rio Amazonas, a dupla conduziu o público por uma viagem musical marcada por arranjos renovados e sucessos que atravessaram gerações, reforçando o título de uma das duplas mais românticas do país.

No repertório, músicas como Saudade Bandida — uma das mais aguardadas da noite — dividiram espaço com clássicos como Dou a Vida por um Beijo, Você Vai Ver, Pra Mudar Minha Vida e Tarde Demais.

Os modões também tiveram destaque, com canções como Estrada da Vida, Sem Medo de Ser Feliz, Me Leva Pra Casa e Menina Veneno, que provocaram forte reação do público e mantiveram o clima de emoção até os últimos acordes.

Para a enfermeira Daniele Pantoja, fã declarada de Zezé Di Camargo & Luciano, a noite representou mais do que um show. Segundo ela, o Estado viveu uma experiência genuína do sertanejo raiz, aquele que carrega histórias, sentimentos e lembranças de infância.

“Eu vivi isso desde criança, e foi lindo. Os dois shows foram extraordinários, eles mereceram cada momento aqui. O sertanejo é parte da minha vida”, resumiu, emocionada.

Artistas locais

A noite sertaneja integrou o 4º dia de programação, que começou às 19h com o DJ Dinho Oliveira, passou por artistas locais que aqueceram o público com modões sertanejos, como Adenor Monteiro, William Rocha, Ramon Frazeli e Rambolde Campos, e seguiu madrugada adentro com apresentações de DJs e grupos regionais.

O grupo Os Moreiras foi um show à parte. Com energia contagiante do pagode, a banda manteve o clima de festa em alta e não deixou a peteca cair, animando o público que permaneceu no anfiteatro até as primeiras horas da manhã, confirmando a diversidade musical e o fôlego do Réveillon do Amapá.