Oiapoque pode ganhar Delegacia da Mulher: articulação política avança em Brasília

4, dezembro, 2025
Foto: Seles Nafes
Aldilene Souza e Dorinaldo Malafaia alinham destinação de emenda para construir a primeira DEAM do município
De BRASÍLIA (DF)

A criação da primeira Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) em Oiapoque, cidade a 590 km de Macapá, começou a ganhar contornos mais concretos após uma reunião em Brasília, nesta semana. A deputada estadual Aldilene Souza (PDT) se encontrou com o deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT) para solicitar a destinação de uma emenda parlamentar dedicada à construção da unidade.

Aldilene destacou que a ausência de uma estrutura especializada na fronteira com a Guiana Francesa tem dificultado o acolhimento e a proteção de mulheres vítimas de violência. Segundo ela, a implantação da DEAM representa mais do que um reforço institucional: é uma urgência social.

“A implantação da DEAM não é apenas uma necessidade administrativa; é garantir proteção e acesso à justiça para as mulheres de Oiapoque. E agora, com a sensibilidade e a boa vontade do deputado, devemos avançar”, afirmou a parlamentar.

Aldilene fez pedido ao deputado federal Dorinaldo Malafaia

Oiapoque vista do alto da Ponte Binacional. Fotos: Seles Nafes

Dorinaldo Malafaia sinalizou apoio total à iniciativa e se comprometeu a atuar para assegurar os recursos necessários. O encaminhamento da emenda deve ser o próximo passo para viabilizar a obra, que é considerada estratégica para o enfrentamento à violência de gênero no extremo norte do Amapá.

Seles Nafes
