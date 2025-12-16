Operação Brasil–França prende foragido e avança no combate ao garimpo ilegal na fronteira do Amapá

Ação integrada também resultou na identificação e recondução de estrangeiros em situação migratória irregular

Forças de segurança do Brasil e da França obtiveram resultados concretos no combate ao garimpo ilegal e a crimes transnacionais durante operação integrada realizada na fronteira entre o Amapá e a Guiana Francesa. Entre os principais desdobramentos da ação está a captura de um foragido da Justiça brasileira em área de difícil acesso próxima ao Parque Nacional do Cabo Orange.

A operação ocorreu entre os dias 8 e 12 de dezembro e envolveu patrulhamentos terrestres e fluviais, além de pontos de bloqueio em rotas estratégicas utilizadas por criminosos. Ao todo, mais de mil abordagens a veículos, embarcações e motocicletas foram realizadas pelas equipes dos dois países.

Além da prisão do foragido, a ação resultou na lavratura de autos de infração, na fiscalização ambiental e na recondução de estrangeiros em situação migratória irregular. As forças de segurança também atuaram para coibir o transporte de insumos usados no garimpo ilegal e outros delitos associados, como tráfico de armas e contrabando.

Coordenada pelo Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia e pelo Centro de Cooperação Policial Brasil–França, a operação reforça a importância da atuação conjunta no enfrentamento a crimes que ultrapassam fronteiras. Segundo a Polícia Federal, o trabalho integrado é fundamental para proteger a Amazônia, fortalecer a segurança pública e garantir a soberania na região.