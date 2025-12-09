Operação em Santana termina com morte de suspeito e apreensão de armas

Eduardo Pantoja da Silva foi atingido, chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Uma operação conjunta das forças de segurança estaduais para combater o crime organizado resultou na morte de um jovem identificado como Eduardo Pantoja da Silva, de 18 anos, apontado como membro de uma organização criminosa. O confronto ocorreu na manhã desta terça-feira (9), no bairro Provedor, em Santana.

De acordo com a inteligência policial, a Avenida Oito, no Provedor, é considerada uma área de alta periculosidade, marcada por disputas entre facções e intenso tráfico de drogas. A ação tinha como objetivo desarticular grupos que atuam na localidade.

A operação foi deflagrada por uma força-tarefa integrada por agentes da Coordenadoria de Inteligência e Operações (Ciop/Sejusp), do Grupamento Tático Aéreo (GTA), do 4º Batalhão da Polícia Militar (4º BPM) e das 1ª e 2ª Delegacias de Polícia Civil de Santana.

Durante a incursão, houve confronto entre os policiais e integrantes do grupo criminoso. Eduardo Pantoja da Silva foi atingido, chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos.

Como resultado da ação, três armas de fogo, munições, drogas e uma quantia em espécie foram apreendidas no local do confronto. O material foi encaminhado para a delegacia, onde passou pelos procedimentos legais.

A Polícia Civil de Santana deve instaurar inquérito para esclarecer as circunstâncias do confronto e aprofundar as investigações sobre as atividades da organização criminosa na região.