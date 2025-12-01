Operações da PF miram garimpo ilegal e desarticulam estrutura milionária no Amapá

Durante as incursões, os agentes destruíram cerca de 10 escavadeiras hidráulicas e diversos outros equipamentos empregados na atividade ilegal.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

As operações realizadas pela Polícia Federal miraram diretamente áreas de garimpo ilegal e resultaram na desarticulação de uma estrutura criminosa avaliada em mais de R$ 10 milhões no Amapá. As ações foram deflagradas após a identificação de pontos com maior incidência de alertas de mineração clandestina, especialmente nos municípios de Calçoene e Tartarugalzinho, onde o avanço da atividade ilegal vinha pressionando áreas de floresta e cursos d’água.

Com base nesse diagnóstico, foram desencadeadas as operações Valedicere e Inexpectatus, que ocorreram ao longo de três dias e contaram com o apoio do Centro de Cooperação Policial Internacional, do Ibama e da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Amapá. As equipes em solo e no ar percorreram regiões de difícil acesso para localizar máquinas e estruturas utilizadas na extração clandestina.

Durante as incursões, os agentes destruíram cerca de 10 escavadeiras hidráulicas e diversos outros equipamentos empregados na atividade ilegal. O impacto financeiro causado ao grupo responsável pelo garimpo ultrapassa R$ 10 milhões, segundo levantamento das forças envolvidas na operação.

As investigações continuam para identificar os proprietários dos maquinários e os financiadores da exploração ilegal. Os envolvidos podem responder por crimes ambientais e por usurpação de bens da União, com penas que podem chegar a 14 anos de prisão, além de multa.