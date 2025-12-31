Paralisação de rodoviários intermunicipais ameaça transporte na noite do réveillon

Por SELES NAFES

Dezenas de trabalhadores da empresa Sião Thur que atuam nas linhas intermunicipais decidiram cruzar os braços nesta quarta-feira (31), último dia de 2025. Eles reivindicam quatro meses de salários atrasados, além do pagamento do 13º salário.

A paralisação suspendeu imediatamente o transporte entre a capital, Santana e Mazagão, municípios da Região Metropolitana de Macapá.

“Não tem hoje ônibus entre Macapá e Santana. Todo mundo passa o Natal sem Fome, mas aqui na empresa nós passamos o ‘Natal Com Fome’. Não terá transporte para a festa de réveillon (nas três cidades). Os trabalhadores não aguentem mais”, avisou o diretor do Sindicato dos Rodoviários, Max Délis.

Até às 11h, 100% dos ônibus estavam recolhidos na garagem de Santana. O movimento não chega a ser caracterizado como greve, o que exigiria aviso prévio às autoridades e a manutenção de pelo menos 30% da frota em circulação.

As linhas intermunicipais são fiscalizadas pela Secretaria de Transportes do Estado (Setrap), que também gerencia a concessão do serviço — hoje operado integralmente pela Sião Thur.

A empresa de ônibus é a mais antiga em atividade no setor e também figura entre as campeãs em ações na Justiça do Trabalho. Nesta quarta-feira, o Portal SelesNafes.Com mostrou o drama de parte dos cerca de 400 ex-funcionários que, mesmo com processos julgados em várias instâncias, ainda não sabem quando receberão salários e indenizações.