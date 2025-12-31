Passageira de voo é tocada enquanto dormia e caso termina em prisão

Prisão feita pela PF ocorreu logo após o pouso no Aeroporto Internacional de Macapá

Da REDAÇÃO

Um homem que teria tocado intimamente em uma passageira enquanto ela dormia, num voo entre Brasília e Macapá, foi preso em flagrante pela Polícia Federal. O crime de importunação sexual ocorreu na madrugada desta quarta-feira (31).

Os nomes do passageiro e da companhia aérea não foram divulgados pela PF. A ocorrência foi registrada ainda dentro da aeronave, depois que a tripulação foi acionada por passageiros que relataram que o suspeito teria tocado uma passageira enquanto ela dormia.

O comandante da aeronave comunicou imediatamente a Polícia Federal, que realizou a abordagem do passageiro assim que o avião pousou no Aeroporto Internacional de Macapá.

O homem foi levado para a Superintendência Regional da PF no Amapá, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Ele foi encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) onde aguardará audiência de custódia. Se condenado, o suspeito poderá cumprir pena de até cinco anos de reclusão.

Este foi o segundo caso este ano de uma ocorrência do tipo. Em abril, o empresário Walter Koschinski, de 53 anos, também foi preso ao desembarcar em Macapá. Ele foi denunciado por uma passageira que relatou ter sido tocado numa das coxas após uma conversa ‘invasiva’ iniciada pelo acusado.