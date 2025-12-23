Pedra Branca entrega quadra, CRAS, praça e casas populares no bairro Água Fria

Da REDAÇÃO

Uma das comunidades mais tradicionais de Pedra Branca do Amapari, a 222 de km de Macapá, recebeu um pacote de obras no último fim de semana. O bairro Água Fria agora tem equipamentos públicos voltados ao esporte, à assistência social, ao lazer e à moradia. As inaugurações marcam um novo ciclo de investimentos na infraestrutura urbana do município e beneficiam diretamente moradores da região.

Foram entregues uma quadra poliesportiva, o novo prédio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), uma praça de convivência e 15 casas populares. As obras ampliam a oferta de serviços essenciais, fortalecem as políticas sociais e criam espaços públicos destinados à integração comunitária.

Segundo a prefeitura, o conjunto de intervenções atende demandas históricas do bairro e busca melhorar a qualidade de vida da população, com foco na organização urbana e no acesso a equipamentos públicos. A iniciativa também contribui para a valorização da área e para a ampliação da rede de atendimento social.

Durante a solenidade, o prefeito Marcelo Pantoja destacou a articulação institucional que possibilitou a execução das obras e agradeceu à equipe de governo, aos vereadores, à vice-prefeita Gheysa Duarte, ao governador Clécio Luís, ao senador Davi Alcolumbre e à ex-prefeita Beth Pelaes.

“Estamos entregando obras que mudam a realidade das pessoas, garantem dignidade, fortalecem os serviços públicos e constroem uma cidade mais organizada e preparada para o futuro. Esse é o resultado do trabalho sério, das parcerias e do compromisso com a nossa população”, afirmou.

A administração municipal informou que o pacote de obras integra um planejamento mais amplo de investimentos em diferentes bairros, com foco no desenvolvimento urbano e social de Pedra Branca do Amapari.