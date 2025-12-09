PF incinera quase meia tonelada de drogas que elevariam o poderio do crime organizado

Ao todo, cerca de 480 quilos de entorpecentes foram eliminados, incluindo 470 quilos de cocaína, 8,8 quilos de maconha e 1 quilo de ecstasy.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Quase meia tonelada de drogas apreendidas em ações de combate ao tráfico foi destruída pela Polícia Federal em um processo de incineração realizado nesta terça-feira (9). As substâncias estavam ligadas a procedimentos investigativos conduzidos no Amapá e, segundo a corporação, tinham potencial para fortalecer financeiramente organizações criminosas que atuam dentro e fora do estado.

Ao todo, cerca de 480 quilos de entorpecentes foram eliminados, incluindo 470 quilos de cocaína, 8,8 quilos de maconha e 1 quilo de ecstasy. Os materiais haviam sido recolhidos ao longo de operações e diligências que miraram estruturas de tráfico e distribuição.

A PF destaca que a incineração é uma etapa essencial do ciclo repressivo ao tráfico de drogas, pois retira definitivamente do mercado ilícito substâncias capazes de gerar graves impactos sociais, criminais e econômicos. A destruição do material também impede que cargas de alto valor retornem às rotas de circulação e abasteçam facções. Segundo a corporação, ações desse tipo asfixiam financeiramente as organizações criminosas.

O procedimento foi acompanhado por policiais federais, representantes do Ministério Público e da Vigilância Sanitária, garantindo transparência, controle e rastreabilidade durante toda a queima.