PM acaba com ‘corrida’, prende 8 pessoas e apreende 51 motos

Ação no fim da madrugada de hoje (25) no Complexo do Araxá e área do Aturiá; oito pessoas foram detidas e um motociclista ficou ferido

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Uma grande operação policial realizada na madrugada desta quinta-feira (25), por volta de 5h, resultou no recolhimento de 51 motocicletas. Além disso, houve a condução de oito pessoas à delegacia após a identificação de um grupo que estaria promovendo direção perigosa, manobras arriscadas e ‘rachas’ na Orla Beira Rio, em área próxima ao Complexo Turístico do Araxá, em Macapá.

A ação foi coordenada com base em informações repassadas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Militar, que apontou a articulação de um encontro de motociclistas supostamente ligados a uma facção criminosa, com divulgação prévia nas redes sociais.

Segundo os levantamentos, o grupo planejava realizar “grau” (empinar motocicletas), “racha” (corrida não autorizada) e “zerinho” (manobras bruscas com giro do veículo sobre o próprio eixo) em via pública.

Equipes da Operação Protetor e demais unidades de serviço seguiram para o local indicado. Ao chegarem ao Araxá, os policiais se depararam com vários motociclistas iniciando deslocamento em via pública. Foi dada voz de parada, mas parte do grupo seguiu em fuga em direção ao Complexo do Aturiá.

Durante a tentativa de dispersão, alguns condutores tentaram escapar pela Avenida Dois, no bairro Araxá. Sem sucesso, vários deles perderam o controle e caíram de uma passarela, abandonando motocicletas no local.

Nesse momento, um dos envolvidos sofreu fratura no punho esquerdo e a mulher que estava na garupa também caiu. O ferido foi atendido por equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital de Emergência, com posterior encaminhamento para acompanhamento ortopédico no HCAL.

As motocicletas abandonadas foram levadas ao pátio do Detran por ausência de responsáveis.

Paralelamente, equipes da Rotam, também mobilizadas após alerta da inteligência policial, flagraram motociclistas praticando racha e direção perigosa no mesmo perímetro urbano. Conforme o relatório, os condutores tentaram fugir, mas foram alcançados.

Ao todo, 51 motocicletas foram removidas para o pátio do Detran. Segundo a Polícia Militar, as ações de fiscalização seguem reforçadas na região da orla para coibir práticas de direção perigosa e corridas ilegais.