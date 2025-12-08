PM descobre drogas durante embarque para festa no interior

Produtos entorpecentes foram encontrados na mochila de uma mulher no porto a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Em Santana, município a 17 km de Macapá, neste sábado (6), equipes da Companhia de Trânsito e da Rádio Patrulha do 4º Batalhão da Polícia Militar do Amapá (4º BPM) frustraram a tentativa de transporte de substância supostamente entorpecente que seria levada para comercialização em uma festa no interior do estado.

A ação começou após a Central de Operações do 4º BPM receber uma denúncia anônima informando que uma mulher embarcaria no porto do bairro Igarapé da Fortaleza levando o material ilícito.

No ponto de embarque, os policiais localizaram a suspeita acompanhada de duas pessoas e de uma criança. Durante a abordagem, a revista pessoal e a inspeção dos pertences resultaram na apreensão de uma mochila contendo o entorpecente, além de dinheiro em espécie. Questionada, a mulher confirmou que o material seria levado ao evento mencionado na denúncia.

Todos os envolvidos, que não tiveram os nomes divulgados, foram conduzidos ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) de Santana para os procedimentos legais. A criança foi entregue à conselheira tutelar de plantão, conforme previsto em lei.