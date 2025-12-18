PM estoura ponto de tráfico e prende criminoso conhecido como ‘Sombra’

Dois comparsas conseguiram fugir; drogas prontas para venda foram apreendidas no Brasil Novo, na zona norte de Macapá

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Dois homens fugiram e um terceiro, conhecido como Sombra, foi preso nesta quinta-feira (18) durante uma ação do 2º Batalhão da Polícia Militar do Amapá em um imóvel que funcionava como ponto de tráfico de drogas no bairro Brasil Novo, zona norte de Macapá. Informações do Serviço de Inteligência da PM foram decisivas para a localização do endereço.

Ao chegarem ao local, na Rua Bacabeira, os policiais observaram dois homens saindo correndo, que conseguiram escapar. Diante da fundada suspeita, o sargento Zeeynden e os soldados Pimentel e D. Nascimento realizaram a busca domiciliar.

Dentro da residência, os militares encontraram Raimundo da Silva Santos, o Sombra, com 34 porções de entorpecentes já embaladas e prontas para comercialização, além de outras substâncias em fase de preparo, possivelmente crack. Ao todo, foram apreendidas 50 porções de drogas.

A PM informou ainda que o suspeito possui antecedentes por furto e por descumprimento de ordem judicial. Ele recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi encaminhado ao Ciosp do Pacoval para os procedimentos legais.