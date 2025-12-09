Portal Paraty é lançado com infraestrutura completa e descontos especiais na região Oeste

Por SELES NAFES
O Portal Paraty, o maior e mais completo empreendimento urbano da zona oeste de Macapá, inicia oficialmente suas vendas entre os dias 11 e 14 de dezembro. Além das obras em andamento e dentro do cronograma, o projeto apresenta estrutura planejada, etapas de execução definidas em contrato e condições especiais de lançamento.
Entre 11 e 20 de dezembro, as unidades serão comercializadas com preço promocional:
Valor regular: R$ 123.950,00
Valor com desconto: R$ 111.555,00
Condições facilitadas de pagamento
Durante o período de lançamento, o empreendimento oferece entrada parcelada:
Entrada total de R$ 11.155,00, dividida em três parcelas de R$ 3.718,33 — pagas no ato, em janeiro e fevereiro.
Também há parcelamento direto com a construtora:
36 parcelas fixas de R$ 2.788,88, sem juros e sem correção;
Ou 120 parcelas de R$ 1.298,05, com juros e correção anual.
A primeira prestação vence em março de 2026.
Obras com prazo contratual
O empreendimento conta com cronograma em andamento que começou em julho de 2025 com o início das obras. Veja as próximas etapas:
Julho de 2026: conclusão de drenagem, redes de água e esgoto, pórtico, lagoa e terraplenagem;
Julho de 2027: finalização de ruas, rede elétrica, distribuição de água e portaria;
Julho de 2028: entrega das áreas de lazer, pavimentação final e urbanização.
Estrutura urbana, lazer e segurança
O Portal Paraty incluirá piscinas, academia climatizada, salão de eventos, quadras esportivas, brinquedoteca, coworking, áreas de convivência, espaço pet e paisagismo completo. O projeto também prevê decks e passarelas sobre uma lagoa central.
Na infraestrutura urbana, o empreendimento contará com pavimentação em asfalto CBUQ, iluminação pública, drenagem, galerias, poço artesiano, reservatório de 287 mil litros, sistema de bombeamento e calçadas completas.
O condomínio terá pórtico com guarita, muro perimetral, concertina, monitoramento eletrônico e a entrega de um veículo zero quilômetro para apoio à segurança.
