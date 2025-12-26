Porto de Santana amplia operações e cresce mais de 60% na movimentação de soja

Avanço é atribuído à ampliação e à capacidade operacional da CDSA.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

A movimentação de soja no Porto de Santana, administrado pela Companhia Docas de Santana (CDSA), apresentou crescimento expressivo em 2024. Considerando todos os sentidos das operações, foi registrado um aumento de 64,2% em relação a 2023, englobando tanto a navegação de longo curso (navios) quanto a navegação interior (barcaças).

No recorte específico do descarregamento de soja — carga que apenas transitou pelo porto da CDSA — os números também foram positivos. O Porto de Santana recebeu 553 mil toneladas de soja em grãos, volume que representa um crescimento de 66,8% em comparação ao ano anterior.

“Os resultados mostram que o crescimento na movimentação da companhia é fruto da melhoria da eficiência operacional e da constante ampliação da nossa capacidade. A expectativa é que 2025 seja um ano ainda melhor, principalmente em razão do embarque de minério previsto para o Porto de Santana”, afirmou Edival Tork, presidente da CDSA.

Os dados refletem a ampliação da capacidade operacional do porto e a maior eficiência dos processos logísticos, aliadas ao crescente protagonismo dos portos da região amazônica no escoamento da produção agrícola brasileira. O desempenho reforça o papel estratégico da CDSA no apoio ao desenvolvimento econômico e na integração do estado aos mercados nacional e internacional.