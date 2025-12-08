Possíveis candidatos falam sobre futuro político de Oiapoque

Por SELES NAFES
Assim que o TRE determinar o cumprimento das sentenças contra o prefeito Breno Almeida (PP), a população de Oiapoque, na fronteira com a Guiana Francesa, terá que retornar às urnas para eleger um novo chefe do Executivo. O Portal SelesNafes.com conversou com três lideranças que despontam como potenciais concorrentes — entre elas, a irmã do prefeito cassado, Kamile Almeida (Podemos), cuja candidatura ainda dependerá de prazos e condições legais para viabilização.
Outro nome considerado natural na disputa é o do deputado Delegado Inácio (PDT), segundo colocado nas eleições de 2024. O vereador Bruno (SD) também conversou com o portal e se apresenta como alternativa viável no cenário sucessório.
A conjuntura política ainda inclui o presidente da Câmara Municipal, Guido Mecânico (PP), que deverá assumir interinamente a prefeitura quando o afastamento de Breno for efetivado e, até agora, tem evitado falar publicamente sobre eventual candidatura própria.