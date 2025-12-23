Principal distribuidor de drogas de facção, ‘Tesoureiro’ é preso com mais de 20 kg e R$ 110 mil

Além do dinheiro e drogas, foram apreendidas joias, relógios de luxo, carros, arma de fogo, motos esportivas.

Considerado o principal distribuidor de drogas de uma facção criminosa que atua no Amapá, o criminoso conhecido como “Tesoureiro”, foi preso em flagrante após uma ação policial que resultou na apreensão de mais de 20 quilos de entorpecentes e cerca de R$ 110 mil em dinheiro vivo.

A captura ocorreu após investigação que identificou o suspeito como peça-chave na logística financeira do tráfico. Monitorado pelas equipes especializadas, o investigado foi abordado, no bairro Novo Horizonte, zona norte de Macapá, logo após receber uma entrega feita por um motociclista. No automóvel estava um segundo suspeito, que também foi preso.

Durante a revista no veículo, foram encontradas porções de cocaína e uma quantia significativa de dinheiro em espécie, o que confirmou as suspeitas levantadas ao longo da apuração.

A partir da abordagem inicial, a ação se desdobrou em diligências simultâneas em imóveis ligados ao suspeito. Em um dos endereços, no bairro Infraero I, também na zona norte, foi localizada grande quantidade de drogas, entre maconha e cocaína, totalizando aproximadamente 19 quilos.

Já no bairro do Muca, no endereço de Tesoureiro, na zona sul da capital amapaense, os policiais encontraram um revólver com numeração raspada, munições, uma máquina de contar dinheiro e mais de R$ 100 mil em espécie, além de motocicletas esportivas e um automóvel, bens que, segundo as investigações, teriam sido adquiridos com recursos do tráfico.

Durante o avanço das diligências, os policiais também chegaram ao endereço do motociclista responsável pela entrega da droga ao principal investigado. Ele foi preso em flagrante no bairro Novo Buritizal, zona sul, com novas porções de cocaína, elevando para três o número de detidos na operação.

As investigações tiveram início a partir de informações de inteligência, reforçadas por denúncias anônimas, que apontavam a atuação do “Tesoureiro” como um dos principais articuladores financeiros do tráfico no estado. Conforme apurado, ele já possuía passagens anteriores pelo crime de tráfico de drogas.

Ao todo, a ação resultou na apreensão de mais de 20 quilos de entorpecentes, aproximadamente R$ 110 mil em dinheiro, veículos, uma arma de fogo, munições e diversos objetos de valor, como relógios, anéis e cordões. Todo o material foi encaminhado para os procedimentos legais.

Os suspeitos foram apresentados à delegacia e permanecerão à disposição da Justiça, passando por audiência de custódia. As drogas apreendidas serão incineradas após autorização judicial, o armamento será submetido à perícia e os valores em dinheiro depositados em conta judicial.

O delegado Leonardo Alves, responsável pela investigação, afirmou que a prisão de Tesoureiro representa um golpe direto no núcleo financeiro do tráfico de drogas no Amapá.

“Ele era o responsável pela movimentação de grandes valores oriundos do comércio ilegal. As investigações prosseguem agora para investigar o laço financeiro desse núcleo criminoso, em contas bancárias, lavagem de capitais e outros eventuais crimes que são praticados para acobertar os rastros desses criminosos”, avaliou Alves.