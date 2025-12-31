Processos ganhos e nada recebido: a longa travessia dos ex-funcionários da Sião Thur

Por SELES NAFES
Mais de 400 ex-funcionários da Sião Thur, uma das mais antigas empresas de ônibus do Amapá, vão virar o ano, mais uma vez, sem saber quando receberão suas indenizações. Alguns já morreram sem ver um centaDesde antes da pandemia, eles já enfrentavam atrasos de salários, casos de assédio e outras dificuldades no ambiente de trabalho. A maioria possui processos trabalhistas já concluídos, mas, por razões ainda não esclarecidas, nenhum valor foi pago até agora. Os ex-colaboradores afirmam sentir-se abandonados e apontam morosidade do Judiciário, falta de atuação efetiva do Ministério Público do Trabalho e ausência de apoio por parte do poder público. Eles relatam que o sofrimento não é apenas financeiro — envolve desgaste emocional, frustração e perda de dignidade após anos de serviço prestado à empresa. Assista
Ficha técnica
Reportagem: Seles Nafes
Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva
Edição: Antônio Batista Júnior