Professor é condenado por estuprar aluno com deficiência em escola

Estabelecimento de ensino onde o crime ocorreu fica na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um professor foi condenado a 14 anos e seis meses de prisão pelo estupro de um aluno com deficiência dentro de uma escola da zona norte de Macapá. O crime, cometido de forma reiterada, expõe a gravidade da violência sexual praticada em ambiente que deveria ser de proteção e cuidado, especialmente contra uma criança em condição de extrema vulnerabilidade.

De acordo com a investigação, os abusos ocorreram entre abril e junho de 2022. A vítima, um menino com deficiência e sem discernimento para compreender ou consentir os atos, era impedida de oferecer resistência. O agressor se valia da posição de autoridade como professor para isolar a criança, trancá-la em uma sala e cometer os crimes, mesmo diante de tentativas de resistência.

O caso começou a ser descoberto após a mãe do menino perceber mudanças significativas no comportamento do filho. A criança passou a demonstrar medo de sair de casa e ir à escola. Em depoimento especial, procedimento utilizado para proteger vítimas vulneráveis, o menino relatou os abusos sofridos, ainda sem plena compreensão do que vivenciava.

Após ser condenado e tornar-se foragido, o ex-professor foi localizado e preso pela 8ª Delegacia de Polícia (8ª DP) no bairro Pacoval. Ele foi encaminhado para audiência de custódia e, em seguida, será levado a uma unidade prisional para iniciar o cumprimento da pena.