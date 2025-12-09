Real Big Data: Rayssa e Randolfe lideram intenção de votos para o Senado

Primeira-dama tem 30% e Randolfe 22%

Por SELES NAFES

O instituto Real Time Big Data e a CNN divulgaram nesta terça-feira (9) pesquisa de intenção de votos para as eleições de 2026, na corrida pelo Senado. O levantamento, que ouviu 1,2 mil, mostra um cenário liderado pela primeira-dama de Macapá, Rayssa Furlan (Podemos), e pelo líder do governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues (PT-AP).

Na pesquisa estimulada, quando o entrevistador dá opções de candidatos ao eleitor, o resultado foi:

Rayssa 30%

Randolfe 22%

Lucas (PSD) 13%

O ex-governador e atual ministro da Integração, Waldez Góes (PDT), aparece bem distante da primeira fileira com 7%, empatado com o deputado federal Acácio Favacho (MDB).

A pesquisa foi realizada entre os dias 6 e 8 de dezembro, com margem de erro de 3% para cima ou para baixo.

Nulos e brancos somaram 7%. Não sabe ou não respondeu, 14%.