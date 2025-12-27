Recesso do plano de saúde amplia angústia de paciente com risco de morte súbita

Paciente cardiopata é classificado como alto risco e aguarda implante de cardiodesfibrilador; hospital e plano ainda não se manifestaram

Por RODRIGO DIAS

Uma situação envolvendo a possível demora administrativa na autorização de um procedimento médico classificado como urgente no Hospital São Camilo, em Macapá, tem gerado preocupação e mobilização de familiares nas redes sociais.

Adriana Soares, esposa do paciente Júnior Cardoso Coutinho, relata dificuldades enfrentadas junto à unidade hospitalar e ao Plano São Camilo (PAS) para a liberação de um procedimento considerado essencial à preservação da vida de seu marido.

Júnior Cardoso Coutinho encontra-se internado em estado clínico delicado. De acordo com laudo médico assinado por um cardiologista, o paciente apresenta insuficiência cardíaca e histórico de taquiarritmia com instabilidade hemodinâmica, sendo classificado como paciente de alto risco, com possibilidade de morte súbita.

Conforme o documento médico, foi solicitada no dia 23 de dezembro a realização do implante de um cardiodesfibrilador implantável (CDI) de dupla câmara, procedimento indicado para prevenção de eventos fatais em pacientes com esse perfil clínico.

Recesso

Segundo relato da família, a autorização do procedimento e a liberação dos materiais necessários teriam sido informadas como possíveis apenas a partir do dia 29 de dezembro, em razão do recesso administrativo, o que tem causado apreensão diante da classificação de urgência registrada no prontuário médico.

Mesmo com a indicação expressa de urgência e risco elevado, a família afirma enfrentar dificuldades de acesso aos setores responsáveis pela autorização administrativa do procedimento durante o período de festas.

Em manifestação nas redes sociais, a esposa Adriana Soares expressou sua preocupação com a situação enfrentada:

“O que tenho buscado é apenas que um procedimento classificado como urgente seja tratado com a prioridade que o quadro clínico exige. A espera, diante de um risco real à vida, gera angústia e insegurança para toda a família.”

A esposa do paciente afirma que seu objetivo é sensibilizar as instituições e os órgãos competentes para que medidas sejam adotadas com a maior brevidade possível, garantindo o direito constitucional à saúde.

O outro lado

Até o fechamento desta matéria, o Hospital São Camilo e a operadora do Plano São Camilo (PAS) não haviam se manifestado oficialmente sobre o caso ou sobre o funcionamento da escala administrativa para autorizações de procedimentos urgentes durante o período de recesso.

O espaço permanece aberto para esclarecimentos e posicionamento das instituições mencionadas.