Reincidente, traficante é flagrado vendendo crack no débito e no crédito

10, dezembro, 2025
Fotos: Olho de Boto
Flagrante ocorreu durante patrulhamento da PM do Amapá no bairro Brasil Novo, zona norte de Macapá.
Por OLHO DE BOTO

Um homem com longo histórico criminal foi preso após ser flagrado comercializando crack e utilizando até máquina de cartão para receber pagamentos no Bairro Brasil Novo, em Macapá. A abordagem ocorreu durante patrulhamento de rotina, quando a equipe da RP 0201 identificou o suspeito em atitude considerada suspeita na Rua Laranjeiras.

Ao perceber a presença policial, o indivíduo demonstrou forte nervosismo. Na revista pessoal, os militares encontraram uma sacola plástica contendo seis pedras grandes e 19 porções menores de substância análoga a crack, todas já fracionadas e prontas para a venda. Também foram apreendidos dinheiro em espécie, um celular, um tablet, uma máquina de cartão e um pote com produto químico utilizado no preparo de entorpecentes. Questionado na hora, ele confirmou que estava vendendo a droga.

Material apreendido na ocorrência

José Wilson Farias da Trindade tem várias passagens pela polícia

O suspeito foi identificado como José Wilson Farias da Trindade, conhecido entre os policiais pelos apelidos “Panda” ou “Gordinho”. A consulta aos sistemas de segurança revelou um extenso histórico criminal, com passagens por tráfico de drogas, furto, receptação, violência doméstica, ameaça e injúria.

Seles Nafes
