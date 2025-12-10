Reincidente, traficante é flagrado vendendo crack no débito e no crédito

Por OLHO DE BOTO
Um homem com longo histórico criminal foi preso após ser flagrado comercializando crack e utilizando até máquina de cartão para receber pagamentos no Bairro Brasil Novo, em Macapá. A abordagem ocorreu durante patrulhamento de rotina, quando a equipe da RP 0201 identificou o suspeito em atitude considerada suspeita na Rua Laranjeiras.
Ao perceber a presença policial, o indivíduo demonstrou forte nervosismo. Na revista pessoal, os militares encontraram uma sacola plástica contendo seis pedras grandes e 19 porções menores de substância análoga a crack, todas já fracionadas e prontas para a venda. Também foram apreendidos dinheiro em espécie, um celular, um tablet, uma máquina de cartão e um pote com produto químico utilizado no preparo de entorpecentes. Questionado na hora, ele confirmou que estava vendendo a droga.
O suspeito foi identificado como José Wilson Farias da Trindade, conhecido entre os policiais pelos apelidos “Panda” ou “Gordinho”. A consulta aos sistemas de segurança revelou um extenso histórico criminal, com passagens por tráfico de drogas, furto, receptação, violência doméstica, ameaça e injúria.