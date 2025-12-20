Remo contrata técnico de Copa do Mundo para retorno à Série A

O colombiano Juan Carlos Osório, de 64 anos, venceu a Alemanha em Copa do Mundo dirigindo a seleção do México

Compartilhamentos

Por PEDRO PESSOA, de Belém

O Clube do Remo oficializou no último dia 18 a contratação de Juan Carlos Osório como novo treinador da equipe azulina. Aos 64 anos, o colombiano chega para substituir Guto Ferreira e comandar o Leão Azul na temporada 2026, ano em que o clube retorna à Série A do Campeonato Brasileiro após mais de três décadas.

Com currículo internacional, Osório vai dirigir o terceiro clube brasileiro da carreira. A primeira passagem foi pelo São Paulo, em 2015, quando comandou o time em 29 partidas. Na sequência, deixou o Tricolor para assumir a seleção do México, onde alcançou o ponto mais alto da carreira ao disputar a Copa do Mundo da Rússia, em 2018. Na ocasião, entrou para a história ao vencer a Alemanha na fase de grupos, além da Coreia do Sul, garantindo classificação às oitavas de final. A campanha terminou diante do Brasil, no mata-mata.

Em 2024, o colombiano esteve à frente do Athletico-PR. Apesar da curta passagem, os números foram consistentes: seis vitórias, quatro empates e apenas uma derrota, com 66% de aproveitamento. A saída ocorreu após a derrota para o Londrina, no primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Paranaense, torneio que o Furacão acabaria conquistando.

Estilo detalhista e metodologia própria

Conhecido como um treinador estudioso e metódico, Osório carrega um estilo de trabalho pouco convencional. À beira do gramado, costuma registrar cada detalhe da partida em blocos de anotações, utilizando canetas coloridas para separar acertos e erros da equipe. Outra prática que chama atenção é a comunicação direta com os atletas por meio de bilhetes escritos, entregues durante o jogo com instruções táticas específicas.

O colombiano possui estudos em gestão técnica pela Associação Holandesa de Futebol, pós-graduação em Ciência do Futebol pela Universidade de Liverpool e licença UEFA “A”, credencial de alto nível no cenário internacional. A diretoria ainda não divulgou a data de chegada do técnico a Belém.