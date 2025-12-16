Remo terá sequência de grandes jogos em casa ao longo do ano

Por PEDRO PESSOA, de Belém
O retorno do Clube do Remo à Série A do Campeonato Brasileiro já vinha sendo celebrado desde a confirmação do acesso. Mas, com a divulgação oficial da tabela de jogos para 2026, a sensação agora é de ansiedade pura entre os torcedores azulinos. Depois de muitos anos fora da elite, o Leão volta a encarar os gigantes do futebol nacional no Mangueirão.
Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Vasco, Fluminense, Botafogo e Santos aparecem no caminho do Leão Azul ao longo da competição. A Série A começa com o Remo atuando fora de casa, no dia 28 de janeiro, contra o Vitória, na rodada de abertura do Brasileirão, dando início a uma campanha que promete grandes confrontos e forte mobilização da torcida azulina ao longo da temporada.
Os grandes jogos já começam em março. No dia 11, o Leão Azul recebe o Fluminense, em Belém. Outro confronto que promete forte mobilização nas arquibancadas é no dia 12 de abril, contra o Vasco, no mangueirão.
O calendário segue ao longo do primeiro turno em Belém. Em 10 de maio, o adversário será o Palmeiras, seguido do confronto contra o São Paulo, no dia 31 de maio. Já no segundo turno, o encontro mais aguardado, com o Remo enfrentando o Flamengo em 6 de setembro. Já o Santos desembarca em Belém no dia 20 de setembro.
Na reta final da competição, o Leão Azul recebe o Botafogo, em 28 de outubro, e encerra sua participação como mandante em confrontos de grande visibilidade no dia 2 de dezembro, contra o Corinthians, fechando a Série A.
A movimentação não deve se limitar apenas aos torcedores paraenses. A divulgação da tabela do Brasileirão também impacta torcedores de outros estados da Região Norte. Tradicionalmente, muitos macapaenses se deslocam até Belém para acompanhar grandes jogos do futebol brasileiro, aproveitando a proximidade entre as capitais. Com as datas agora definidas, esses torcedores já podem se programar com antecedência para assistir de perto os confrontos.
Confira a tabela completa de jogos do Remo na Série A
1ª Rodada – Vitória x Remo (fora)
2ª Rodada – Remo x Mirassol (casa)
3ª Rodada – Atlético-MG x Remo (fora)
4ª Rodada – Remo x Internacional (casa)
5ª Rodada – Remo x Fluminense (casa)
6ª Rodada – Coritiba x Remo (fora)
7ª Rodada – Flamengo x Remo (fora)
8ª Rodada – Remo x Bahia (casa)
9ª Rodada – Santos x Remo (fora)
10ª Rodada – Grêmio x Remo (fora)
11ª Rodada – Remo x Vasco (casa)
12ª Rodada – Red Bull Bragantino x Remo (fora)
13ª Rodada – Remo x Cruzeiro (casa)
14ª Rodada – Botafogo x Remo (fora)
15ª Rodada – Remo x Palmeiras (casa)
16ª Rodada – Chapecoense x Remo (fora)
17ª Rodada – Remo x Athletico (casa)
18ª Rodada – Remo x São Paulo (casa)
19ª Rodada – Corinthians x Remo (fora)
Returno
20ª Rodada – Remo x Vitória (casa)
21ª Rodada – Mirassol x Remo (fora)
22ª Rodada – Remo x Atlético-MG (casa)
23ª Rodada – Internacional x Remo (fora)
24ª Rodada – Fluminense x Remo (fora)
25ª Rodada – Remo x Coritiba (casa)
26ª Rodada – Remo x Flamengo (casa)
27ª Rodada – Bahia x Remo (fora)
28ª Rodada – Remo x Santos (casa)
29ª Rodada – Remo x Grêmio (casa)
30ª Rodada – Vasco x Remo (fora)
31ª Rodada – Remo x Red Bull Bragantino (casa)
32ª Rodada – Cruzeiro x Remo (fora)
33ª Rodada – Remo x Botafogo (casa)
34ª Rodada – Palmeiras x Remo (fora)
35ª Rodada – Remo x Chapecoense (casa)
36ª Rodada – Athletico x Remo (fora)
37ª Rodada – São Paulo x Remo (fora)
38ª Rodada – Remo x Corinthians (casa)