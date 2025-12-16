Remo terá sequência de grandes jogos em casa ao longo do ano

Com a tabela do Brasileirão 2026 definida, o Clube do Remo já conhece as datas e os gigantes que vai enfrentar na competição

Por PEDRO PESSOA, de Belém

O retorno do Clube do Remo à Série A do Campeonato Brasileiro já vinha sendo celebrado desde a confirmação do acesso. Mas, com a divulgação oficial da tabela de jogos para 2026, a sensação agora é de ansiedade pura entre os torcedores azulinos. Depois de muitos anos fora da elite, o Leão volta a encarar os gigantes do futebol nacional no Mangueirão.

Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Vasco, Fluminense, Botafogo e Santos aparecem no caminho do Leão Azul ao longo da competição. A Série A começa com o Remo atuando fora de casa, no dia 28 de janeiro, contra o Vitória, na rodada de abertura do Brasileirão, dando início a uma campanha que promete grandes confrontos e forte mobilização da torcida azulina ao longo da temporada.

Os grandes jogos já começam em março. No dia 11, o Leão Azul recebe o Fluminense, em Belém. Outro confronto que promete forte mobilização nas arquibancadas é no dia 12 de abril, contra o Vasco, no mangueirão.

O calendário segue ao longo do primeiro turno em Belém. Em 10 de maio, o adversário será o Palmeiras, seguido do confronto contra o São Paulo, no dia 31 de maio. Já no segundo turno, o encontro mais aguardado, com o Remo enfrentando o Flamengo em 6 de setembro. Já o Santos desembarca em Belém no dia 20 de setembro.

Na reta final da competição, o Leão Azul recebe o Botafogo, em 28 de outubro, e encerra sua participação como mandante em confrontos de grande visibilidade no dia 2 de dezembro, contra o Corinthians, fechando a Série A.

A movimentação não deve se limitar apenas aos torcedores paraenses. A divulgação da tabela do Brasileirão também impacta torcedores de outros estados da Região Norte. Tradicionalmente, muitos macapaenses se deslocam até Belém para acompanhar grandes jogos do futebol brasileiro, aproveitando a proximidade entre as capitais. Com as datas agora definidas, esses torcedores já podem se programar com antecedência para assistir de perto os confrontos.

Confira a tabela completa de jogos do Remo na Série A

1ª Rodada – Vitória x Remo (fora)

2ª Rodada – Remo x Mirassol (casa)

3ª Rodada – Atlético-MG x Remo (fora)

4ª Rodada – Remo x Internacional (casa)

5ª Rodada – Remo x Fluminense (casa)

6ª Rodada – Coritiba x Remo (fora)

7ª Rodada – Flamengo x Remo (fora)

8ª Rodada – Remo x Bahia (casa)

9ª Rodada – Santos x Remo (fora)

10ª Rodada – Grêmio x Remo (fora)

11ª Rodada – Remo x Vasco (casa)

12ª Rodada – Red Bull Bragantino x Remo (fora)

13ª Rodada – Remo x Cruzeiro (casa)

14ª Rodada – Botafogo x Remo (fora)

15ª Rodada – Remo x Palmeiras (casa)

16ª Rodada – Chapecoense x Remo (fora)

17ª Rodada – Remo x Athletico (casa)

18ª Rodada – Remo x São Paulo (casa)

19ª Rodada – Corinthians x Remo (fora)

Returno

20ª Rodada – Remo x Vitória (casa)

21ª Rodada – Mirassol x Remo (fora)

22ª Rodada – Remo x Atlético-MG (casa)

23ª Rodada – Internacional x Remo (fora)

24ª Rodada – Fluminense x Remo (fora)

25ª Rodada – Remo x Coritiba (casa)

26ª Rodada – Remo x Flamengo (casa)

27ª Rodada – Bahia x Remo (fora)

28ª Rodada – Remo x Santos (casa)

29ª Rodada – Remo x Grêmio (casa)

30ª Rodada – Vasco x Remo (fora)

31ª Rodada – Remo x Red Bull Bragantino (casa)

32ª Rodada – Cruzeiro x Remo (fora)

33ª Rodada – Remo x Botafogo (casa)

34ª Rodada – Palmeiras x Remo (fora)

35ª Rodada – Remo x Chapecoense (casa)

36ª Rodada – Athletico x Remo (fora)

37ª Rodada – São Paulo x Remo (fora)

38ª Rodada – Remo x Corinthians (casa)