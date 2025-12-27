Réveillon do Amapá 2026 terá ônibus gratuito na região metropolitana

Coletivos vão atender Macapá, Santana e Mazagão entre os dias 27 de dezembro de 2025 e 1º de janeiro de 2026.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O Réveillon do Amapá 2026 contará com transporte público gratuito na região metropolitana, garantindo acesso facilitado ao público que pretende acompanhar a programação de virada do ano em Macapá. A medida busca ampliar a participação popular, oferecer mais comodidade aos usuários e contribuir para a organização do trânsito durante os dias de evento.

A gratuidade dos ônibus atenderá moradores de Macapá, Santana e Mazagão, com linhas metropolitanas operando sem cobrança de passagem no período noturno e madrugada. A iniciativa permitirá que o público se desloque com segurança até o anfiteatro da Fortaleza de São José, local onde acontecem os principais shows do Réveillon, inclusive durante a virada do ano.

Para atender à demanda, serão disponibilizados 35 ônibus, que sairão dos terminais de Santana e de Mazagão, seguindo os itinerários habituais das linhas metropolitanas. Os coletivos circularão com intervalos médios de 15 a 20 minutos, garantindo fluxo contínuo de passageiros ao longo da programação. Além da gratuidade, haverá atuação de equipes de fiscalização para assegurar a regularidade do serviço e mais segurança aos usuários.

Segundo o secretário de Estado de Transportes, Marcos Jucá, a ação tem como foco tornar o evento mais acessível e reduzir o uso de veículos particulares. De acordo com ele, a oferta de transporte durante toda a madrugada possibilita que o público aproveite integralmente a programação da virada, sem preocupação com deslocamento, além de contribuir para desafogar o tráfego nas vias urbanas.

As linhas metropolitanas que estarão em operação incluem os trajetos Santana/Macapá via Coração, Santana/Macapá via Fazendinha, Santana/Macapá via KM 09 e Macapá/Santana/Mazagão, conectando os principais municípios da região ao local do evento.