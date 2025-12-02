Réveillon do Amapá: Clécio anuncia Chitãozinho & Xororó como 2ª atração nacional

Show antecede Réveillon que deve reunir milhares de pessoas e aquecer serviços de turismo e empreendedorismo

Por RODRIGO DIAS

O Governo do Amapá anunciou a segunda atração nacional que fará parte da programação de Réveillon deste ano. Após confirmar a presença da estrela pop Anitta, o governador Clécio Luís comunicou, nesta terça-feira (2), o show da aclamada dupla sertaneja Chitãozinho & Xororó.

A dupla fará sua apresentação no dia 30 de dezembro, véspera do Réveillon, em um evento que promete movimentar a economia e o turismo local. O governador destacou que a festa não será apenas um momento de celebração, mas também um impulsionador de oportunidades.

“No Réveillon do Amapá, o maior Ano-Novo da Amazônia, vai ter emprego, empreendedorismo, renda e muitos shows especiais,” afirmou Clécio Luís.

O show de Chitãozinho & Xororó no dia 30/12 será acompanhado por outra atração nacional surpresa, que ainda será anunciada pelo Governo do Estado, completando a grade de shows da penúltima noite do ano.

A programação de grandes shows será aberta no dia 29 de dezembro com a apresentação de Anitta. A artista pop, conhecida mundialmente por seus hits, será a atração principal do dia, com show gratuito no anfiteatro da Fortaleza de São José, um dos maiores cartões-postais de Macapá.

O show de Anitta também terá o toque cultural da região, sendo acompanhado pelas tradicionais aparelhagens de som locais, que promovem a cultura brega e arrastam multidões por todo o estado, prometendo uma fusão de ritmos na orla da capital.

O Réveillon do Amapá deste ano é resultado de uma união entre o Governo do Estado e a iniciativa privada, contando ainda com o apoio do senador Davi Alcolumbre. A parceria visa garantir uma estrutura de alto nível e shows de grande porte para a população amapaense e visitantes.