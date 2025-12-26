Réveillon do Amapá terá pontos gratuitos de hidratação

Serão cinco pontos de distribuição de água, instalados em locais estratégicos do anfiteatro da Fortaleza de São José, em Macapá, onde acontece o evento.

O Réveillon do Amapá contará com pontos gratuitos de hidratação para garantir conforto, segurança e bem-estar ao público que vai acompanhar as cinco noites de programação do chamado “Maior Réveillon da Amazônia”.

A medida, garantida pelo governo do estado, assegura acesso facilitado à água mineral em um ambiente de grande circulação de pessoas, contribuindo para a prevenção da desidratação e de problemas de saúde provocados pelo calor.

Serão cinco pontos de distribuição de água, instalados em locais estratégicos do anfiteatro da Fortaleza de São José, em Macapá, onde acontece o evento. A iniciativa beneficia tanto a população local quanto turistas que participam das festividades, permitindo que todos aproveitem a programação com mais tranquilidade.

Segundo a diretora-presidente da Fundação Marabaixo, Josilana Santos, o combate à desidratação é fundamental em eventos de longa duração e com grande concentração de público. Para ela, a oferta gratuita de água reforça o compromisso do poder público com a proteção da saúde e a qualidade de vida dos cidadãos durante grandes celebrações.

“A ação ajuda a prevenir o mal-estar e garante que a comunidade possa se divertir e acompanhar toda a programação com segurança”, destacou.

Além do cuidado com o público, a medida está alinhada à legislação estadual sancionada em junho de 2024, que garante a entrada e a distribuição gratuita de água em eventos realizados no Amapá. A norma complementa a portaria nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que determina a obrigatoriedade de pontos de hidratação em grandes shows e festivais.

O evento reúne atrações regionais e nacionais ao longo de cinco noites, integrando música, cultura e turismo. A programação inclui a Noite das Aparelhagens, a Noite Amapaense com mais de 50 artistas locais, além de shows de nomes consagrados da música brasileira como Anitta, Grupo Revelação, Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano, Natanzinho Lima e Nattan. A virada do ano também contará com a apresentação da Estação Primeira de Mangueira, que levará à avenida, no Carnaval de 2026, um enredo inspirado na cultura e na identidade amazônica.

Com o conceito “O Amapá Virou. E você faz parte disso”, o Réveillon busca simbolizar a transformação vivida pelo estado e consolidar o evento como uma vitrine cultural e turística. Além do impacto cultural, a expectativa é de fortalecimento da economia local, com a geração de renda para empreendedores que atuarão no entorno da Fortaleza de São José durante as noites de festa.

A combinação entre grandes atrações, estrutura de segurança e ações de cuidado com o público, como a oferta gratuita de água, reforça a proposta de realizar uma celebração acessível, organizada e alinhada às boas práticas de saúde em eventos de grande porte.