Samuzinho: Editais 2026 são lançados com 100 vagas para crianças e adolescentes

O Governo do Amapá lançou os editais do Projeto Samuzinho 2026, iniciativa do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estadual que aproxima crianças e adolescentes do universo da saúde, do cuidado e dos primeiros socorros. Ao todo, estão sendo ofertadas 100 vagas destinadas a participantes com idades entre 8 e 14 anos.

O lançamento ocorreu na última sexta-feira (12), no auditório da Central de Regulação do Samu, em Macapá, e marcou o início de mais um ciclo de formação voltado à educação cidadã e à construção de uma nova geração de agentes de prevenção. O projeto é executado pelos coordenadores do Samuzinho e pelo Núcleo de Educação em Urgência (NEU), sob a orientação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Para participar, os interessados devem estar regularmente matriculados em escolas públicas ou particulares e com a caderneta de vacinação atualizada. Os encontros acontecerão aos sábados, duas vezes por mês, no período da manhã. Ao longo do programa, os participantes vivenciarão uma jornada lúdica de aprendizado em primeiros socorros, atividades cívicas e acompanhamento supervisionado de atendimentos de saúde.

Também foi lançado o processo seletivo para Monitores Voluntários do Projeto Samuzinho 2026, direcionado a acadêmicos dos cursos de enfermagem, medicina, fisioterapia, odontologia, nutrição, farmácia, educação física, pedagogia, psicologia, design e jornalismo, que irão atuar no apoio às ações educativas do projeto.