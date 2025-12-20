Santana recebe cais flutuante do novo Porto Terminal Hidroviário do Amapá

Estrutura é construída com recursos indicado pelo senador Randolfe Rodrigues (PT) e governo do Estado; terminal integrará o Estado

Por JONHWENE SILVA, de Santana

O município de Santana, a cerca de 17 quilômetros de Macapá, viveu neste sábado (20) um momento considerado histórico com a chegada do cais flutuante do novo Porto Terminal Hidroviário do Amapá. A estrutura representa um avanço para a mobilidade fluvial e para o fortalecimento da economia local, consolidando Santana como um dos principais polos de integração hidroviária do estado.

A obra foi inicialmente orçada em cerca de R$ 23 milhões, com recursos de emenda parlamentar do senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), do Governo do Estado e contrapartida da Prefeitura de Santana. Com etapas complementares, o investimento pode chegar a R$ 30 milhões.

O cais flutuante foi construído em Belém (PA) e levou cerca de uma semana para chegar a Santana. Os serviços fazem parte da operação de Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte (IP4), sob responsabilidade do DNIT. Coube à prefeitura a desapropriação da área e o remanejamento dos empreendedores que ocupavam o espaço onde o terminal está sendo implantado.

“Essa etapa é fundamental para que possamos avançar para a operacionalização do terminal. O DNIT dará início ao processo de licitação pública para a concessão e contratação da empresa que irá operar o terminal, garantindo transparência e eficiência”, afirmou o superintendente do DNIT no Amapá, Marcelo Linhares.

“Esse terminal é um investimento em dignidade, desenvolvimento e futuro para a população. A chegada do cais deve ser celebrada, porque agora iniciamos a contagem regressiva para a inauguração”, acrescentou o senador.

Trabalhador da área portuária, Rubens Gazol afirmou que a chegada do cais representa a realização de um sonho antigo.

“Agora sim, parece que vai ser realmente inaugurado. Pensei que não fosse ver isso acontecer”, comentou.

Com a instalação do cais flutuante, o Terminal Hidroviário de Santana se aproxima da fase final, e a previsão de inauguração é para o dia 30 de janeiro do próximo ano.