Suspeita de comandar tráfico no Brasil Novo com apoio de menores é presa

Militares chegaram até o local, na zona norte de Macapá, após levantamentos do serviço de inteligência da PM.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Uma mulher acusada de utilizar menores de idade para a prática do crime de tráfico de drogas foi presa por uma equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar no momento em que manuseava porções de entorpecentes para comercialização. A ação ocorreu na tarde desta terça-feira (16), no bairro Brasil Novo, na zona norte de Macapá, após levantamentos do serviço de inteligência da PM.

A ocorrência também resultou na apreensão de dois adolescentes, ambos de 16 anos, que tentaram fugir ao perceber a chegada dos policiais à residência da suspeita.

De acordo com a equipe policial, composta pelo sargento H. Maciel e pelos soldados Davi e C. Campos, o imóvel apresentava intensa movimentação de pessoas entrando e saindo, além de estar sob vigilância constante, o que dificultou o fator surpresa. A situação contribuiu para que vários indivíduos fugissem pelos fundos do quintal da casa, localizada na Avenida Seriguela.

Os dois adolescentes ficaram para trás e foram alcançados pelos policiais. Eles relataram que estavam comercializando drogas para uma mulher conhecida como “Belle”, companheira de Rafael de Ataíde Ferreira, atualmente preso no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

Com base nas informações repassadas, os militares entraram na residência de onde os menores haviam saído e sentiram forte odor de entorpecentes. Em seguida, visualizaram a mulher apontada, identificada como Anne Isabele dos Santos Souza, embalando porções de maconha em sacos plásticos.

Durante a varredura no imóvel, os policiais encontraram, no interior de um guarda-roupa, mais entorpecentes, desta vez cocaína, além de dinheiro em espécie, um caderno com anotações relacionadas à movimentação do tráfico e três aparelhos celulares.

Anne Isabele foi presa em flagrante por tráfico de drogas e poderá responder também por corrupção de menores, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Os dois adolescentes foram encaminhados à delegacia especializada para os procedimentos cabíveis.