Suspeito de torturar e executar dois homens morre em tiroteio com o GTA

O tiroteio ocorreu na mesma região onde as vítimas foram encontradas amarradas e mortas na noite anterior, área dominada pela facção criminosa FTA.

Por OLHO DE BOTO

Um homem de 18 anos apontado como suspeito de participar da tortura e execução de dois homens na área de pontes da 12ª Avenida do bairro Congós morreu em confronto com o Grupo Tático Aéreo (GTA) na manhã desta terça-feira (2). O tiroteio ocorreu na mesma região onde as vítimas foram encontradas amarradas e mortas na noite anterior – área dominada pela facção criminosa Família Terror do Amapá, ligada ao PCC.

Segundo as equipes que estiveram na ocorrência, o investigado, identificado como José Douglas Quintela, reagiu à abordagem e disparou contra os policiais, que revidaram a agressão. Ele morreu no local. A ação fez parte de uma operação integrada com a Coordenadoria de Inteligência e Operações (CIOP) da Secretaria de Segurança Pública (Sejusp) e a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Santana.

De acordo com as investigações preliminares, há indícios de que José Douglas tenha participado diretamente do duplo homicídio. Ele havia fugido do Centro de Sócio Educativo de Internação (Cesein), acumulava mais de dez boletins de ocorrência, incluindo roubo, latrocínio, homicídio e disparo de arma de fogo – e circulava entre Santana e Macapá para tentar escapar da polícia.

Morador da Baixada do Ambrósio, estaria escondido na casa da companheira quando as equipes chegaram ao local. Ao avistar a chegada do GTA, saiu pela frente da residência e tentou fugir pelos fundos, onde ocorreu o confronto.

O capitão Bryan Fonseca, do GTA, reforçou o histórico de violência do suspeito.

“O indivíduo, apesar da pouca idade, é autor de diversas execuções e ataques no município de Santana. É lá do Ambrósio, e estava homiziado aqui na 12ª dos Congós. Segundo denúncia anônima, tem participação no duplo homicídio. Informação essa que vai ser confirmada pela autoridade judiciária”, afirmou.

Nas redes sociais, José Douglas aparecia ostentando armas de vários calibres, como pistolas, revólver calibre 38 e espingarda calibre 12. Para a polícia, mesmo aos 18 anos, era considerado extremamente perigoso e atuava dentro de uma única facção que controla o tráfico e a disciplina interna na área dos Congós. Há indícios de que o duplo homicídio tenha relação com disputas do tráfico.

As execuções

As vítimas foram encontradas dentro de uma quitinete em construção, com mãos e pés amarrados e múltiplas perfurações provocadas por pistola 9mm — principalmente na cabeça, tórax e braços. A Delegacia de Homicídios (DHPP) trabalha com a hipótese de que ambos tenham sido atraídos ao local e submetidos ao chamado ‘tribunal do crime’.

Um dos mortos foi identificado como Rodrigo de Souza Pereira, o “Bem-te-vi”, morador do bairro Perpétuo Socorro e com passagem por roubo. O segundo homem segue sem identificação.

Apesar da presença de várias casas ao redor, moradores afirmaram ter ouvido apenas os tiros, o que dificultou a coleta de informações.

Reforço no patrulhamento

O GTA informou que tem intensificado o policiamento em Macapá, Santana e Mazagão, tanto para prevenir ações criminosas quanto para enfrentar organizações criminosas em áreas dominadas por facções. A corporação reforçou o pedido para que a população denuncie atividades suspeitas, como circulação de pessoas armadas, tráfico de drogas e presença de foragidos. A orientação é ligar de forma anônima para o 190.