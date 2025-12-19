Tartaruga gigante escapa de virar refeição no interior do AP

Morador do Cupixi comprou o animal e o entregou ao Batalhão Ambiental

Por SELES NAFES

Uma tartaruga da Amazônia, com aproximadamente 50 quilos, por pouco não virou refeição no interior do Amapá. Um morador decidiu comprar o animal e entregá-lo ao Batalhão Ambiental.

O caso ocorreu no distrito do Cupixi, no município de Porto Grande. Um ribeirinho ofereceu o animal, por valor não divulgado, a um morador da localidade.

“Ele é sensível à causa ambiental e comprou para que pudesse salvar o animal”, explica o capitão Adauto Matos.

A estratégia deu certo. Após a compra, o morador acionou o Batalhão Ambiental, que recolheu o quelônio considerado de grande porte. O animal mede 73 centímetros de comprimento por 57 centímetros de largura.

Foram necessários dois policiais para desembarcar o animal no lago do Museu Sacaca, no bairro do Trem, em Macapá, onde já existem centenas de quelônios.

É possível que ela tenha passado a ser o maior exemplar do local. Agora protegida, poderá ser visualizada pelos visitantes.