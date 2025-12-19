CRIME AMBIENTAL

Tartaruga gigante escapa de virar refeição no interior do AP

19, dezembro, 2025
Morador do Cupixi comprou o animal e o entregou ao Batalhão Ambiental
Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Uma tartaruga da Amazônia, com aproximadamente 50 quilos, por pouco não virou refeição no interior do Amapá. Um morador decidiu comprar o animal e entregá-lo ao Batalhão Ambiental.

O caso ocorreu no distrito do Cupixi, no município de Porto Grande. Um ribeirinho ofereceu o animal, por valor não divulgado, a um morador da localidade.

“Ele é sensível à causa ambiental e comprou para que pudesse salvar o animal”, explica o capitão Adauto Matos.

A estratégia deu certo. Após a compra, o morador acionou o Batalhão Ambiental, que recolheu o quelônio considerado de grande porte. O animal mede 73 centímetros de comprimento por 57 centímetros de largura.

Policiais foram buscar animal na casa do morador que atuou como salvador…

Com cerca de 50 quilos, foi levado na viatura…. Fotos: Batalhão Onça;/Divulgação

Foram necessários dois policiais para desembarcar o animal no lago do Museu Sacaca, no bairro do Trem, em Macapá, onde já existem centenas de quelônios.

É possível que ela tenha passado a ser o maior exemplar do local. Agora protegida, poderá ser visualizada pelos visitantes.

Seles Nafes
Compartilhamentos
Tags :
Insira suas palavras de pesquisa e pressione Enter.

Todos os direitos reservados. Desenvolvido por André Melo

error: Conteúdo Protegido!!