Tartarugalzinho celebra 38 anos com transmissão da final do Mundial

Torcida se reúne em telão para acompanhar Flamengo x PSG na Praça Saturnino.

Da REDAÇÃO

O município de Tartarugalzinho completa 38 anos de emancipação com uma programação especial na Praça Saturnino, reunindo esporte, música e confraternização popular. O destaque da festa será a transmissão em telão da final do Mundial, com o confronto entre Flamengo e PSG, prometendo emoção e torcida unida em um só lugar.

Após o jogo, a animação continua com show de pagode dos Moreiras, além do tradicional sorteio da campanha IPTU PREMIADO, que oferece uma moto, uma geladeira e uma bicicleta aos contribuintes que pagaram o imposto em dia. Para completar, o bolo de aniversário simboliza a história, o crescimento e a união da cidade.

A festa promete reunir famílias, jovens e torcedores em uma noite de celebração, orgulho e espírito comunitário, reforçando a identidade de Tartarugalzinho.