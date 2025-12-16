Tartarugalzinho conquista reconhecimento nacional por avanços na alfabetização infantil

Segundo o prefeito Bruno Mineiro, a seleção nacional é resultado do trabalho coletivo na educação no município

Da REDAÇÃO

O município de Tartarugalzinho foi um dos 78 selecionados em todo o Brasil para receber a Medalha Prefeitos pela Alfabetização das Crianças, premiação que reconhece iniciativas e resultados de destaque na alfabetização infantil. A solenidade de entrega ocorrerá na Câmara dos Deputados, em Brasília, no próximo dia 18 de dezembro.

A seleção coloca Tartarugalzinho em posição de destaque no cenário nacional, ao figurar entre os municípios reconhecidos em um universo de mais de 5.500 cidades brasileiras. A honraria valoriza políticas públicas e ações concretas voltadas à garantia do direito à alfabetização na idade certa.

Para o prefeito Bruno Mineiro, o reconhecimento é resultado de um esforço coletivo.

“Este é o reconhecimento do trabalho que temos desenvolvido na alfabetização em Tartarugalzinho”, afirmou. O gestor destacou ainda a dedicação das equipes da educação, o envolvimento das famílias e a participação da comunidade no avanço dos indicadores educacionais do município.

A Medalha Prefeitos pela Alfabetização das Crianças tem como objetivo incentivar boas práticas na educação básica e dar visibilidade a experiências exitosas que contribuem para o desenvolvimento educacional do país.