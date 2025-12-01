Tartarugalzinho decreta luto oficial após feminício de servidora

Local onde Raíssa, que era cuidadora infantil, foi morta; prefeito Bruno Mineiro pediu união de instituições no combate à violência contra a mulher

O prefeito de Tartarugalzinho, Bruno Mineiro (União), decretou nesta segunda-feira (2) três dias de luto oficial pela morte da servidora Raíssa Gonçalves, assassinada a tiros pelo ex-companheiro por não aceitar o fim do relacionamento. O crime, classificado como feminicídio, chocou o município a 222 km de Macapá e interrompeu a trajetória de uma profissional reconhecida por sua atuação dedicada na Secretaria Municipal de Ação Social, Trabalho e Cidadania (Semastc).

Ao anunciar o decreto, o prefeito e a primeira-dama, deputada estadual Liliane Abreu (União), lamentaram o caso e prestaram solidariedade à família e aos colegas de trabalho, e reforçando que a administração municipal mantém compromisso firme no enfrentamento à violência contra a mulher. Segundo ele, políticas públicas e ações preventivas coordenadas pela Secretaria de Políticas para as Mulheres precisam ser fortalecidas diante da escalada desse tipo de crime.

O crime ocorreu nesta segunda-feira (1º). Raissa foi encontrada morta ao lado do ex-companheiro, um açougueiro identificado inicialmente apenas como Erasmo, que cometeu suicídio. Os corpos estavam em uma quitinete, no Centro de Tartarugalzinho. Moradores relataram à polícia que o autor do crime era conhecido pelo comportamento agressivo.

Mobilização

O prefeito Bruno Mineiro também apelou por apoio institucional. Em pronunciamento, pediu o engajamento da Assembleia Legislativa, por meio do mandato da deputada Liliane Abreu, visando ampliar a rede de proteção e unir esforços para prevenir novos casos.

A parlamentar destacou que o combate ao feminicídio não é responsabilidade isolada de um órgão, mas um trabalho que requer articulação entre governo, parlamento, órgãos de segurança, Judiciário e sociedade civil organizada.

Raissa Gonçalves, que atuava há anos no atendimento social do município, é lembrada por colegas como uma servidora comprometida e acolhedora.