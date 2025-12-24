Tempo instável deve marcar feriado de Natal do litoral ao interior do AP

Por RODRIGO DIAS

No Amapá, o Natal chega com calor, céu carregado e o som da chuva marcando o ritmo da ceia. Na reta final de 2025, o clima típico do ‘inverno amazônico’ deve dar o tom das festas natalinas em todo o estado, da capital Macapá aos municípios do interior.

A atuação de uma grande massa de ar quente sobre o Brasil mantém as temperaturas elevadas durante o período natalino. No Norte do país, essa condição, associada à alta umidade, favorece a formação de nuvens densas e a ocorrência de chuvas frequentes.

Para os amapaenses, o cenário é de instabilidade atmosférica, com calor persistente e precipitações previstas ao longo dos dias 24 e 25 de dezembro.

Na véspera de Natal, terça-feira (24), o dia amanheceu com céu bastante nublado em grande parte do território do Amapá. A tendência é de manutenção desse quadro ao longo do dia, com previsão de chuvas de moderada a forte intensidade, especialmente no sul do estado. Os volumes podem variar entre 20 e 60 milímetros.

Em Macapá e na Região Metropolitana, o horário da ceia deve ser acompanhado por tempo instável. Segundo o meteorologista do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá (Iepa), Jefferson Vilhena, a chuva pode ocorrer de forma irregular, cenário comum para quem já está acostumado com o clima local.

“Na passagem do dia 24 para o dia 25, há muitas possibilidades de chuva, principalmente em Macapá e na Região Metropolitana. Essas chuvas podem ser leves ou fracas e ocorrer em horários distintos. Esse é o cenário meteorológico previsto para o momento da ceia dos amapaenses”, explicou.

À meia-noite, quando as famílias se reúnem para celebrar, os termômetros na capital devem marcar cerca de 25,5 °C, com sensação térmica próxima de 26,5 °C, reforçando o calor típico mesmo sob céu encoberto.

No dia de Natal, quarta-feira (25), o amanhecer segue com muitas nuvens em praticamente todo o estado. A previsão aponta chuvas fracas a moderadas, com acumulados entre 10 e 30 milímetros. No extremo sul, o município de Vitória do Jari deve registrar os maiores volumes, que podem variar entre 25 e 70 milímetros.

Nessas áreas, pancadas rápidas e isoladas podem vir acompanhadas de ventos fortes e trovoadas, ocorrendo a qualquer hora do dia — um lembrete de que, no Amapá, o Natal também é tempo de céu fechado e chuva passageira.

Mesmo com o tempo instável, o espírito natalino permanece firme entre os amapaenses, que celebram a data entre o calor, o cheiro de terra molhada e a esperança de um novo ano que se aproxima.