Teste do heliponto do Novo HE reforça resposta rápida para salvar vidas

O governador Clécio Luís acompanhou o pouso de teste da aeronave Gavião 01, do Grupo Tático Aéreo (GTA).

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O teste operacional do heliponto do Novo Hospital de Emergências (HE), em Macapá, representa um avanço na resposta rápida a situações críticas de saúde e no salvamento de vidas no Amapá. A simulação demonstrou a viabilidade do desembarque direto de pacientes transportados por helicóptero na unidade hospitalar, reduzindo o tempo entre o resgate e o início do atendimento especializado.

A operação envolveu o pouso da aeronave Gavião 01, do Grupo Tático Aéreo (GTA), no heliponto instalado na área do novo hospital. A dinâmica testada elimina a necessidade de transferência por ambulância a partir do aeroporto, garantindo maior agilidade nos casos de urgência e emergência de alta complexidade.

Durante a simulação, o governador Clécio Luís acompanhou a operação e destacou que a estrutura amplia significativamente a capacidade de socorro, ao permitir a chegada direta de pacientes vindos não apenas de Macapá, mas também de municípios do interior do estado e de regiões de difícil acesso, incluindo ilhas do Pará. Segundo ele, o heliponto está em fase inicial de testes, com a área recém-limpa e sinalizada, enquanto a equipe técnica prepara a estrutura para a nova dinâmica de atendimento aeromédico.

O voo de teste foi comandado pelo comandante Dirley Rodrigues, com 17 anos de atuação no GTA, e contou com a participação da tripulação e de novos integrantes do grupamento. A ação integra o processo de capacitação e adequação operacional para o uso pleno do transporte aeromédico na rede estadual de saúde.

Além da aeronave Gavião 01, o Governo do Amapá adquiriu o helicóptero Gavião 04, projetado de fábrica para operar como UTI aérea. A aeronave conta com estrutura voltada ao atendimento integral do paciente e possui homologação junto aos órgãos de aviação, ampliando a capacidade do GTA tanto na área da saúde quanto na segurança pública.

De acordo com o comando do grupamento, o GTA atua em regiões onde viaturas do Corpo de Bombeiros e do Samu enfrentam dificuldades de acesso, sendo fundamental para o atendimento de comunidades isoladas e áreas remotas do estado.

O Novo Hospital de Emergências é a maior obra de saúde pública em execução no Amapá e tem papel estratégico na ampliação da capacidade de atendimento de urgência e emergência em Macapá. A unidade contará com 212 leitos, seis salas cirúrgicas, setor de exames, laboratório, unidade de queimados, área para diálise, auditório, espaços administrativos e heliponto, distribuídos em cerca de 15 mil metros quadrados de área construída.

Com investimento aproximado de R$ 129 milhões, a obra é resultado de articulação do presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, com contrapartida do Tesouro Estadual. A área onde o novo hospital está sendo construído, localizada atrás do atual Hospital de Emergência, foi cedida pelo Exército Brasileiro.